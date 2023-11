Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beetje kinderachtig: Expeditie Robinson-kijkers geven de sportschool van Radmilo Soda massaal 1-ster reviews

Het ging er de afgelopen twee afleveringen van Expeditie Robinson geniepig aan toe. Waar het tactische en slinkse spel lang uit bleef, besloot Radmilo te gaan stunten om Krista uit de Expeditie te werken. Met succes. Toch nemen veel mensen dat hem kwalijk. Zo krijgt zijn sportschool sinds de beruchte aflevering van vorige week massaal slechte recensies.

En dat is natuurlijk wel héél toevallig…

Let op: de tekst hieronder bevat spoilers

Radmilo Soda maakt geen vrienden

In de afgelopen afleveringen zagen we hoe de kandidaten van Expeditie Robinson zich steeds meer tegen Krista begonnen te keren. Met Radmilo Soda als aanvoerder van het anti-Krista-team, waar Mark Baanders, Iris Enthoven en Floris Gobel zich ook bij aansloten. Op keiharde wijze werkte Radmilo Krista uit het spel, tot grote verbazing van Ilse, Willem en Jochen. Je begrijpt, zo’n actie roept veel reacties op.



Op het internet nemen mensen het massaal voor Krista op. Radmilo vangt bakken kritiek en mensen keuren zijn gedrag keihard af. Maar waar het eerst bleef bij wat boze tweets, gaat de haat nu verder.

De sportschool van Radmilo ontvangt talloze slechte recensies

In Amsterdam heeft Radmilo zijn eigen sportstudio, genaamd Soda Bodyfit. Deze zaak wordt nu ook onderdeel van de Robinson-pesterijen. Mensen die het niet eens zijn met de acties van Radmilo keren massaal naar Google Reviews om de personal trainer zakelijk ‘terug te pakken’.

„Een personal trainer is iemand waarbij je veilig moet voelen. Ik betwijfel of dit mogelijk is bij iemand die zich zo ontzettend vals opstelt en geen enkele vorm van zelfreflectie heeft. Reap what you sow”, schrijft iemand op Google Reviews. Een ander schrijft: „Snap niet hoe Radmillo mensen motiveert om te bewegen terwijl hij totaal geen inzicht heeft hoe je met mensen moet omgaan.”

Uit het niets ontvangt Soda Bodyfit talloze 1-ster reviews, die binnenstromen na de aflevering waarin Krista de expeditie moet verlaten. Toeval? Wij denken van niet.

