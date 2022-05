Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

John de Bever in eigen reality-soap De Bevers: ‘Dit kan beter niet op televisie’

De eerste beelden van de nieuwe reality-soap De Bevers, met John de Bever uiteraard, zijn vrijgegeven. Nu maar hopen voor het grote tv-publiek dat er in de serie net zo gemopperd en gegild wordt zoals in de eerste twee fragmenten.

Ken je John de Bever niet? Hij was een onwaarschijnlijk goede zaalvoetballer. Later werd hij een veel bekender gezicht (en stem) als zanger. Tijdens het EK vrouwenvoetbal zongen de Oranje Leeuwinnen continu zijn Jij Krijgt De Lach Niet Van Mijn Gezicht. Het voetbaltoernooi in 2017 leverde De Bever zo een hit op en werd ook een evenement waar Snollebollekes overigens van profiteerde.

John de Bever, ‘die dove’ van Expeditie Robinson

Het meest gelachen hebben mensen echter om de deelname van John de Bever (57) vorig jaar aan Expeditie Robinson. Laten we zeggen dat het gehoor van de muzikant niet meer is wat het ooit waarschijnlijk was… Het moet voor de tv-makers van RTL het moment zijn geweest waarop men dacht: ‘Die John de Bever’ moet op de buis. De Bevers is daarom vanaf vanavond elke donderdag om 20.30 uur op RTL 5 te zien. Tijdens de eerste aflevering van moeten de Brabander en zijn partner en manager Kees wel opboksen tijdens een extra The Passion over Hemelvaart.

De Bevers krijsen en pakken in

In reality-serie De Bevers krijgen we een exclusief kijkje in het leven van de oud-zaalvoetballer en volkszanger. John de Bever woont tegenwoordige in Den Bosch met zijn partner en tevens manager Kees. Laatstgenoemde kan bij een beetje pijniging in de sportschool krijsen als een speenvarken, blijkt uit bovenstaand fragment. Gênant, vindt zijn vriend. „Dit kan beter niet op televisie”, stelt hij vast. Wat dus uiteraard wel wordt uitgezonden. Hieronder zie je ook een fragment waarin De Bevers het over koffers inpakken hebben. En het gore, te korte witte broekie van John.

John de Bever en Kees onafscheidelijk

John de Bever en zijn Kees zijn al dertien jaar samen en ze steken al hun energie in de zangcarrière van John. Ze zijn altijd bezig met een volgende hit en John treedt aan de lopende band op. De Bevers worden gevolgd tijdens hun dagelijkse leven, waarin kleine huiselijke taferelen worden afgewisseld met grote optredens en bijzondere uitstapjes. Vanavond gaat het daarbij bijvoorbeeld om een zaalvoetbalwedstrijd met zijn team de Beverboys. Kees gaat zoals gemeld naar de sportschool in de hoop ooit nog een keer een sixpack te krijgen. Daarnaast moet John de Bever optreden tijdens carnaval en probeert Kees een zakendeal te sluiten met niemand minder dan Corry Konings.