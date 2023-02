Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jan Slagter: ‘Ik werd met tranen in ogen wakker tijdens De Verraders’

Volgende week begint het nieuwe seizoen van De Verraders. Om die reden zat deelnemer Jan Slagter, die alom bekend is als de baas van Omroep MAX, aan de talkshowtafel van Eva Jinek. Het begon allemaal met: „Ik zou daar ook best aan mee willen doen.”

Het sluwe karakter van het programma heeft impact gehad op Slagter, zo vertelde hij in Jinek. Zo is hij tijdens de opnames van het RTL-programma middenin de nacht met tranen in zijn ogen wakker geworden, vertelde de 68-jarige Omroep MAX-baas. „Ik was echt van slag”, aldus Slagter.

Slagter over De Verraders

Voor Slagter werd De Verraders, een spel waarin een grote groep ‘getrouwen’ een aantal ‘verraders’ moet ontmaskeren „een echte wereld”. „Het was zo echt. Je woont in een kasteel. Je telefoon wordt afgenomen, je bent heel de dag bezig. Je hebt 24 uur een zender op, min het slapen.” Op voorhand krijgen deelnemers een aantal psychologische tests. „Tegen de psycholoog zei ik ‘het is maar een game’. Pas maar op, hoorde ik terug.”

Het heeft niet lang geduurd voordat Slagter helemaal opging in het spel. „Het heeft een dag geduurd. Het is zo’n mindfuck”, zei hij. De omroepbaas benadrukte dat er nazorg is na het programma en dat hij dat goed vindt. „Je krijgt daarna nog wel nazorg. Dan bellen ze je op: Gaat het wel goed met je?” Op de vraag van presentatrice Eva Jinek of Slagter die nazorg echt nodig had, zei hij: „Ja, want je zit zo in dat stramien van het spel.”



Van fancy wabi sabi, tot een hond met een liftfobie en een nieuw seizoen van ‘De Verraders’. We bespreken het medianieuws van deze week met @Jan_Slagter en Tamar Bot en @FannyvandeReijt beter bekend als de Mediameiden. #Jinek pic.twitter.com/EAoUkgyyux — Jinek (@Jinek_RTL) February 24, 2023

‘Ik weet niet meer wat ik allemaal heb gezegd’

Slagters tactiek in het programma hing af van zijn intuïtie en mensenkennis, verklapte hij bij Jinek. „Als je de eerste aflevering ziet, dan zul je zien dat dat wel een beetje juist was.” Gelukkig heeft Slagter er geen negatief mensbeeld aan overgehouden. „Het waren fantastische mensen, en als we elkaar weer zien wordt het feestelijk. Maar er komen wel wat dingen naar boven zodra je in het spel zit.” Vermoedelijk heeft Slagter lelijke dingen over zijn mededeelnemers gezegd, maar „Ik weet niet meer wat ik allemaal heb gezegd. Ik moet het zelf allemaal nog zien.”

Naast Slagter doen ook onder anderen presentatrice Pernille La Lau, tv-kok Herman den Blijker en oud-voetballer Nathan Rutjes mee aan het derde seizoen van De Verraders.

Je kunt de uitzending van Jinek terugkijken via RTLXL.