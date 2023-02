Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Festival-fans schrikken zich rot van ticketprijs Lowlands, maar: ‘Wat je terugkrijgt is aanzienlijk’

Het is geen verrassing meer dat alles duurder wordt. Eerder werden festival-fans zich al bewust van de duurder wordende tickets voor festivals. Vandaag is de volgende domper langsgekomen: de ticketprijs voor Lowlands. Al staat daar enthousiasme voor de line-up tegenover.

Niet alleen voor Lowlands, maar ook voor Pinkpop en Down the Rabbit Hole zijn de tickets ten opzichte van vorig jaar gestegen. Dat is onvermijdelijk, gezien onder meer de gestegen inflatie, brandstofkosten en personeelskosten, melden de drie grote festivals. Om het terrein van Lowlands deze zomer te kunnen betreden, leg je 300 euro neer. En dat is schrikken geblazen.

Festival-fans geschrokken van prijs

„Het is een flinke stijging”, zegt Bente Bollmann, woordvoerder van Lowlands en Down the Rabbit Hole. „Wij proberen die ticketprijs echt zo laag mogelijk te houden, zodat ook jongeren kunnen komen. Maar de kosten nemen gigantisch toe.” Dat komt door „een optelsom”, stelt de zegsman. „Gestegen brandstofkosten, inflatie, heel erg gestegen personeelskosten, materiaalkosten die omhooggaan.” Daardoor moeten de prijzen omhoog, zegt hij. „Onderaan de streep moet het uitkomen.”

💶 De rekensom: wat zijn de prijzen voor een toegangskaart? Een kaartje voor het gehele Down the Rabbit Hole-festival, dus alle drie de dagen en toegang tot de camping, was vorig jaar 210 euro en dit jaar 245 euro. Een ticket voor het gehele weekend Lowlands en toegang tot de camping was voorheen 255 euro, nu 300 euro inclusief servicekosten. Voor een driedaags-ticket voor Pinkpop met toegang tot de camping betaalde je vorig jaar 245 euro en is nu 25 euro duurder. De prijzen stijgen met respectievelijk zo’n 17, 18 en 12 procent.



Als zelfs al fervente Lowlands gangers in mijn omgeving de 300 Euri voor een Lowlands 2023 kaartje aan de hele hoge kant vinden, dan is er wat aan de hand. #ll23 — Antoine (@antoinek) February 1, 2023

‘Wat je terugkrijgt, is ook aanzienlijk’

Hoewel tickets duurder zijn geworden, krijg je er volgens Bollmann ook veel voor terug. Zo kondigde Lowlands vandaag de eerste namen van de line-up aan, onder wie Billie Eilish, Florence + The Machine, Nothing But Thieves en Charlotte de Witte. Voor de prijs dat een Lowlandskaartje kost, kun je volgens Bollmann niet afzonderlijk deze artiesten bezoeken. „Wat je terugkrijgt, is ook aanzienlijk.”

Lowlands-fans zijn lyrisch over de komst van de aangekondigde artiesten, maar worden zich gelijk bewust van de prijs voor een toegangskaart: „Hoe durft Lowlands 300 euro te vragen?”



Hoe durft Lowlands 300 euro te vragen omg — уαѕ🌙 (@twinflamebruis3) February 1, 2023



Mooie eerste namen voor Lowlands, echt!

Maar €300,- , voor een festivalticket, als dat incl. consumpties was zou ik er over nadenken. Het zal wel uitverkopen, maar als organisatie zou ik serieus overwegen om met minder artiesten/podia of zelfs minder dagen, de prijs te drukken — Geert Heldens (@graat) February 1, 2023



Nee maar de manier waarop ik naar Lowlands wil met die lineup, maar tickets fucking €300,- zijn. ready to sell my nieren. — Frank (@fraenkerd) February 1, 2023



Ga echt als een boomer klinken maar weet nog dat lowlands kaartje 175 euro was 😭 — Juli (@julixanne) February 1, 2023



