Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Instagram krijgt handige functie voor gebruikers in nieuwste update

Je wil (en moet) eigenlijk allang slapen, maar toch blijf je maar scrollen op je tijdlijn op Instagram of Facebook. Het zal voor veel gebruikers een herkenbare situatie zijn. Maar nota bene Meta zelf, het bedrijf achter Facebook en Instagram, probeert je in een update daar vanaf te helpen.

Het bedrijf heeft nieuwe functies aangekondigd om gebruikers meer mogelijkheden te geven hun tijd op het platform te managen. Tot 4 uur ‘s nachts al scrollend in je bed liggen? Vooral voor gebruikers die daarvan af willen, komen de tools handig uit. Meta richt zich vooral op tieners, al kan het voor iedereen handig zijn om de nieuwe functies in te stellen.

„De updates zijn ontworpen om tieners te helpen controle te krijgen over hun online ervaringen en om ouders uit te rusten met functies om hun tieners te ondersteunen”, legt Meta vandaag uit in een verklaring. Daarin kondigt het bedrijf de updates aan.

Overigens is het nog maar de vraag hoe lang Europeanen kunnen scrollen door Facebook en Instagram. Meta zei een vertrek uit de Europese Unie te overwegen, als het bedrijf geen gegevens mag uitwisselen met de Verenigde Staten.

Dit zijn de handige functies in nieuwste update

Om welke functies gaat het dan precies? Meta legt uit dat jonge gebruikers een notificatie in beeld krijgen wanneer ze meer dan 20 minuten aaneengesloten op Facebook zitten. In die notificatie wordt ze aangeraden om een pauze te nemen en een tijdlimiet in te stellen voor het aantal minuten dat ze willen spenderen op het platform.

Dat komt er als volgt uit te zien:

Daarbij stelt Meta dat op Instagram wordt getest met een functie die gebruikers erop wijst de app te sluiten als ze ‘s nachts door Reels scrollen. Reels zit ingebouwd in Instagram en toont video’s van maximaal 15 seconden. Vooral dit onderdeel op het platform kan voor sommigen erg verslavend zijn, omdat ze na enkele seconden alweer een nieuwe video te zien krijgen.

‘Stille modus’ op Instagram

De nieuwe functies komen kort na de lancering van de ‘stille modus’ op Instagram. Deze modus is al beschikbaar voor gebruikers in het VK, de VS, Ierland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, maar Meta maakt het nu wereldwijd beschikbaar. Wie de stille modus aanzet, krijgt te maken met verschillende functies die het makkelijker moeten maken om een tijdje niet op Instagram te kijken.

Zo ontvang je geen meldingen meer en stuurt de computer automatische antwoorden op directe berichten (DM’s). Ook staat er bij je profiel op Instagram dat je in ‘stille modus’ zit. Instagram-gebruikers kunnen de stille modus in- en uitschakelen in de instellingen van de app. Ze kunnen ervoor kiezen om de modus voor een bepaalde tijdsperiode in te stellen.

De ‘stille modus’ wordt volgens Meta aan iedereen aangeraden als ze ‘s nachts ‘enkele minuten’ op Instagram hebben doorgebracht.