Schuldgevoel na dagje niks doen? Dit is waarom niksen juist gezond is

We hebben het allemaal druk, druk, druk. En dan voelt een dagje of avondje niks doen al snel als verspilde tijd. Toch is het dat zeker niet. Het kan juist heel gezond zijn om je brein even op pauze te zetten. Goed nieuws voor iedereen die wel houdt van een dagje lummelen.

Volgens de Belgische neuroloog Steven Laureys kan even een moment niksen juist productief zijn. Zolang je een juiste balans houdt tussen actief bezig zijn en rustmomenten, kunnen die pauzes je brein in staat stellen om tot nieuwe inzichten te komen.

Schuldgevoel na niksen? Nergens voor nodig!

Dat schuldgevoel na een dagje of avondje niet productief bezig te zijn geweest? Nergens voor nodig, zegt de neuroloog in gesprek met het Belgische VRT. „Het is juist goed voor je brein om even te rusten. Want je kunt gewoon niet permanent voluit gaan. Het kan je zelfs een nieuwe kijk geven op bepaalde dingen”, zegt hij.

Een pauze inlassen voor jezelf, eventjes niets doen naast je werk, is dus niet altijd nadelig. Je brein blijft actief als je niets doet, maar dan op onbewust niveau, legt hij uit. „Dat laat je toe om creatieve links te leggen en nieuwe ontdekkingen te doen.”

Hij raadt iedereen aan die hard studeert of bezig is met een project om tussentijds regelmatig een rustpauze in te lassen. „Zo kun je alles even loslaten en het tot jou laten komen. Dan kan je brein soms nieuwe connecties leggen. Zo krijg je op zogenaamde verloren momenten toch nieuwe inzichten.”

Hoe vaak moet je rustpauze inlassen?

Hoe vaak je zo’n rustpauze moet inlassen? Dat is voor iedereen verschillend. Er bestaat geen ‘ideale formule tussen lummelen en werken’, aldus de neuroloog. „Bij iedereen is het anders en persoonlijk. Voor de ene persoon kan 10 minuutjes rusten fantastisch werken, anderen hebben dan weer een uur of een hele dag nodig.”

De balans vinden is daarin het toverwoord. „Zolang de juiste balans er is, is er geen enkel probleem. Want alhoewel te veel werken niet goed voor je is, is te veel niets doen dat ook niet. „Emotioneel weegt dat door”, zegt de neuroloog.

Hij raadt mensen aan zelf uit te zoeken wat het beste moment is om te luieren en hoe lang dat moet duren. „Filosofen als Descartes werkten maar 2 uur per dag. Maar hij deed dat niet achter een bureau. Hij werkte buiten, tijdens een wandeling.” Metro zette eerder al 4 tips op een rij hoe jij een pro wordt in niksen.