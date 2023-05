Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na bakken kritiek nu veel lof voor eerste repetitie Mia Nicolai en Dion Cooper: ‘Verdienen excuses van heel Nederland’

Mia Nicolai en Dion Cooper kregen de afgelopen tijd een stortvloed aan kritiek over zich heen. Het duo, dat de Nederlandse kleuren tijdens het Eurovisiesongfestival in Liverpool verdedigt, maakte enkele vocale uitglijders tijdens hun eerste optredens. Het vertrouwen in songfestivalsucces daalde hierdoor tot een nulpunt. Maar de publieke opinie lijkt te kantelen. Nicolai en Cooper mochten vandaag voor het eerst repeteren op het podium in Liverpool, en de beelden daarvan kunnen op veel lof rekenen.

Afgelopen vrijdag vertelden Nicolai en Mia bij Khalid & Sophie dat ze Burning Daylight vanaf nu anderhalve octaaf hoger zingen. Het duo vertolkte daarna een aangepaste versie van hun lied. Het tweetal is gisteren op het vliegtuig gestapt naar Liverpool. Dat deden ze vol goede moed, ondanks de roerige periode. „We staan hier met een gevoel van geluk, zelfvertrouwen en gezonde spanning”, zei Cooper tegen de aanwezige pers op Schiphol.

Eerste repetitie optreden Mia Nicolai en Dion Cooper

Deze eerste repetitie is zoals gebruikelijk achter gesloten deuren, maar het is voor het eerst dat alle repetities tot aan de generale repetities niet toegankelijk zijn. De EBU heeft daarvoor gekozen zodat artiesten nog in alle rust kunnen bijschaven. Dat betekent dat het pas tijdens de generale repetitie op 8 mei duidelijk zal worden hoe de act van het duo er precies uitziet. Nicolai en Cooper mogen woensdag weer repeteren.

Toch kregen we al een voorproefje van de act van Nicolai en Cooper. De organisatie van het festival deelde vandaag bewegende beelden van het optreden op social media. Daarin is te zien dat Nicolai en Cooper tijdens de eerste repetitie op een verhoogde, draaiende schijf op het podium stonden. In een liveblog op de website schrijft organisator European Broadcasting Union (EBU) dat hun act daardoor ‘intiem’ zou aanvoelen.

In het filmpje is te zien hoe de Nederlandse songfestivalzangers ieder aan een kant van de ronde schijf lopen terwijl ze hun liedje Burning Daylight ten gehore brengen. Gedurende het nummer lopen de twee ook nog even naar elkaar toe, waarna ze tegenover elkaar eindigen.

Eerder op de dag werd op basis van foto’s al duidelijk dat Mia en Dion bij elkaar passende outfits zullen dragen. Ze waren beiden in het zwart met zilveren strepen en accenten gehuld. Na afloop reageerden de twee uitgelaten tegenover de camera van Eurovision. „Het was zó cool!”, zegt Nicolai, die ook nog even aanstipt dat het optreden in de grote zaal van het liedjesfestijn toch wel heel anders is dan thuis in Nederland.

Positieve reacties

Onder de TikTok-video stromen de positieve reacties binnen. „Eerlijk is eerlijk – ik vond het (wat ik zojuist heb gezien van Mia & Dion) PRÁCHTIG: ik vond het een ontroerend, indrukwekkend optreden! Chapeau.” Een ander: „WAT HEB IK GEZEGD? Jullie gaan dit geweldig doen. En verdienen een excuses van heel Nederland.” Ook op Twitter is men overwegend positief. Mensen prijzen onder andere de intimiteit, de chemie en de aangepaste versie van het lied.



Bericht van het front (in Liverpool) – zojuist eerste repetitie NL. En, na alle ophef van afgelopen tijd: boven verwachting, classy/kwetsbaar/intiem, mét connectie tussen Mia & Dion. En oh ja: vocals in harmonie. Nu verder ‘bouwen’ pic.twitter.com/l4l5Qry7Lg — Cornald Maas (@cornaldm) May 1, 2023



Hold on, hold on… This is so good?! Mia and Dion you delivered. #Eurovision pic.twitter.com/8VI8icZFgi — Maarten (@MaaarteTwit) May 1, 2023



Mooie staging, goede zang en Mia & Dion ogen veel meer op hun gemak. Good job 🙌. #songfestival #Eurovision https://t.co/JD3wcA7nQg — Germaine 💙💛 (@Germaine00000) May 1, 2023



Bewegende beelden van de eerste repetitie van Mia & Dion in Liverpool 🤩 Pluspunten in mijn ogen:

– die 1,5 toon hoger werkt inderdaad prima!

– intieme staging op B-podium

– duidelijke chemie tussen Mia & Dion

– dat eindshot van hun optreden 🥹 [1/2] #Eurovision #Songfestival https://t.co/7m4iv7qwZ4 — Mitch (@mitchvanewijk) May 1, 2023



I'm so proud of Mia & Dion! They nailed it!🥹🥹 — Ryan Kindt (@KindtRyan) May 1, 2023

De halve finales van het Eurovisiesongfestival vinden plaats op 9 en 11 mei 2023. De finale is op zaterdag 13 mei 2023.