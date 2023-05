Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Last van hooikoorts? Met deze tips ga je het te lijf

Niets is zo vervelend als het hebben van hooikoorts. Als de symptomen oplaaien, kan het je dag echt flink verpesten. Echter, met een beetje planning kun je de strijd tegen de pollen winnen en je klachten sterk verlichten.

Hooikoorts is een ander woord voor pollenallergie. Er zijn drie soorten stuifmeel waar je allergisch voor kunt zijn; boompollen, graspollen en onkruidpollen. Ze produceren allemaal licht, fijn stuifmeel dat door de wind van de ene plant naar de andere wordt gedragen. Tot grote ergernis van veel hooikoortspatiƫnten.

Blijf hooikoorts de baas met hulp van deze tips

Sommige mensen zijn allergisch voor Ć©Ć©n type stuifmeel, terwijl anderen juist symptomen krijgen van alle drie. Welk type hooikoorts je ook hebt: wij hebben een aantal tips voor je die je klachten kunnen verlichten. Houd wel in je achterhoofd dat geen van deze tips voorkomt dat je symptomen krijgt. Ze zullen je klachten alleen verminderen.

1. Verkleed je regelmatig

Als je buiten loopt, zweven die vervelende pollen bijna overal. Geen wonder dus dat ze vastkleven aan je kleding. Zorg er daarom voor dat je, zodra je thuis bent, een andere outfit aantrekt.

Klop je jas en kleding goed af en doe desnoods wat kledingstukken in de was. Alles om ervoor te zorgen dat jij zo min mogelijk last hebt van hooikoorts. Je kunt de natte was beter niet buiten aan de lijn hangen, want de tuin zit natuurlijk ook vol met pollen. Dan kun je weer helemaal opnieuw beginnen.

2. Ga je op pad? Gebruik dan vaseline en een zonnebril

Hooikoorts treedt op als stuifmeel terechtkomt in je neus. Dus je moet ervoor zorgen dat je neusgaten goed beschermd zijn. Hier kan een goede dosis vaseline je wel bij helpen. Als je vaseline rond de neusgaten smeert, plakt een groot deel het stuifmeel hieraan vast. Zo komen er een stuk minder pollen in de luchtwegen terecht.

Heb jij juist last van geĆÆrriteerde ogen door het stuifmeel, dan kan een zonnebril misschien wel handig zijn. Kies je zonnebril wel zorgvuldig uit. Hij werkt namelijk het beste als er zo min mogelijk ruimte zit tussen de bril en je gezicht.

3. Hooikoorts-triggers: vermijd dit voedsel

Je kan zelfs hooikoorts verlichten door je eetpatroon (tijdelijk) te veranderen. Dat heeft alles te maken met histamine. Dit is een chemische stof die het lichaam produceert als reactie op een infectie. Het is dezelfde stof die je lichaam aanmaakt als je hooikoortsklachten hebt.

Er zijn echter een aantal voedingsmiddelen die van nature veel histamine bevatten, of die je lichaam aanmoedigen om histamine aan te maken. Als je tijdens het pollenseizoen veel van dit voedsel eet, kan het je klachten verergeren. Deze triggers zijn onder andere augurken, gezouten en gerookt vlees of vis, kaas en noten. Zorg ervoor dat je deze producten eventjes in de koelkast laat liggen.

4. Ga de stad uit en uitwaaien aan de kust

Het ligt misschien niet voor de hand, maar sommige studies hebben aangetoond dat hooikoorts-symptomen erger zijn in de stad dan op het platteland. De reden hiervoor is de hoge luchtvervuiling. Dat heeft een slechte invloed op de luchtwegen.

Een stranddagje kan daarentegen wonderen doen. De verfrissende zeebries zorgt voor frisse, koude lucht in je longen, waardoor je symptomen kalmeren. Daarbij blaast de wind stuifmeel landinwaarts, waardoor de pollen je neus waarschijnlijk niet bereiken.

5. Stop met roken en alcohol drinken

Elke vorm van luchtvervuiling heeft een slechte invloed op je hooikoorts. Dus ook roken is allesbehalve een goed idee. Sigarettenrook kan je luchtwegen irriteren en je allergieƫn verergeren.

En we hadden het net al even over die irritante histamine. Alcohol zit ook vol met histamine. Daarom kun je in het pollenseizoen beter ook geen bier of wijn drinken. Vind je het lastig om te minderen met alcohol, dan hebben wij wel een aantal tips voor je. Je vindt ze in dit artikel. Dit zijn de voordelen van een maand geen alcohol drinken.