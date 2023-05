Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel pleidooien voor omgekeerde vlaggen recht hangen (op z’n minst op 4 en 5 mei): ‘Doet mensen pijn’

Er klinken steeds meer oproepen om de protestvlaggen, in ieder geval op 4 en 5 mei, weer recht te hijsen. De omgekeerde vlaggen zouden voor veel mensen pijnlijk zijn.

De omgekeerde vlag is regelmatig te zien als een vorm van protest tegen kabinetsbeleid en de afgelopen tijd vooral bij boerenprotesten en coronademonstraties. Vorig jaar werden duizenden vlaggen omgekeerd opgehangen uit protest. Het gebruik ervan is ontstaan in de Nederlandse zeevaart, om aan te geven dat een schip in nood verkeerde.

Nabestaanden deden emotionele oproep

Nabestaanden van gesneuvelde militairen deden onlangs al een emotionele oproep aan boeren en burgers om omgekeerde vlaggen voor 4 en 5 mei weer recht te hangen. Het is voor hen pijnlijk om de vlaggen zo te zien, omdat deze voor hen een emotionele waarde hebben. „Ons kind, onze ouder, partner, broer/zus kwam thuis in een kist onder diezelfde vlag. Hun leven verloren in dienst van het Nederlandse volk. Voor uw vrede en democratie. Het is jaren geleden, maar voor ons voelt het als gisteren.” Caroline van der Plas (BBB) steunde de oproep en vroeg haar achterban de vlaggen weer op de officiële manier te hijsen.

Veel gemeenten volgen nu met een oproep. Volgens WNL zijn dat Westerkwartier (Groningen), gemeenten Moerdijk en Reusel-De Mierden (Noord-Brabant), Hattem en Oost Gelre (Gelderland), Haaksbergen (Overijssel), Hollands Kroon (Noord-Holland) en IJsselstein (Utrecht). Burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier zegt dat de omgekeerde vlaggen mensen pijn doen.

Ook Douwe Bob doet er zijn zegje over. Op Twitter doet de zanger vandaag een oproep aan zijn volgers. „Lieve mensen, zullen we de ondersteboven vlaggen op 4 en 5 mei uit respect voor de vermoorde mensen en helden even omdraaien weer? Daarna kunnen we gewoon weer ruzie maken”, schrijft hij.

Boerin weigert oproep: ‘Haal ze niet voor één dag weg’

Niet iedereen wil gehoor geven aan de oproep. Dagblad van het Noorden schrijft vandaag over een boerin uit Marum, die vlakbij een monument voor zestien oorlogsslachtoffers woont. „We halen ze echt niet allemaal voor één dag weg. Voor ons is er nog geen vrijheid, laat staan blijheid. Ik denk dat de mensen die in oorlogen zijn omgekomen voor onze vrijheid zich omdraaien in hun graf als ze wisten wat er nu in Nederland met ons gebeurt.” Een buurman heeft de omgekeerde vlaggen wel weggehaald.

Als het aan de Drentse BBB-voorman Gert-Jan Schuinder ligt, nokken de boeren er zelfs liever helemaal mee. Schuinder zegt tegen dezelfde krant dat de omgekeerde vlaggen geen effect meer hebben als protestmiddel. „Die vlaggen roepen nu de associatie op met irritatie, niet met de kwestie waar het om gaat”, vindt hij.