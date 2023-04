Musical The Bodyguard stilgelegd om vals meezingende toeschouwers

Een voorstelling van de musical The Bodyguard moest vrijdagavond worden stilgelegd omdat een paar mensen in het publiek hard en vals aan het meezingen waren. De ‘zangers’ werden de zaal uitgezet, maar dat zorgde voor nog meer onrust. Uiteindelijk werd de show helemaal stopgezet. Het incident gebeurde in het Palace Theatre in Manchester en zelfs de politie moest ter plaatse komen om assistentie te verlenen.

Het publiek was van te voren gevraagd om niet te mee zingen, maar een aantal toeschouwers weigerden daarnaar te luisteren. Tijdens het hoogtepunt van de musical, toen de hit I Will Always Love You werd gezongen, was niet alleen hoofdrolspeelster Melody Thornton te horen, maar ook het valse gezang van een aantal mensen in het publiek. Volgens een toeschouwer probeerden ze de hoge noten in het liedje te halen, maar lukte dat niet. „Dat was het moment waarop de chaos begon”, zegt hij tegen de Britse omroep BBC.

I’m new to the world of theatre. But sad and disappointed tonight at the state of some peoples arrogance and disrespect while at a show.

Completely ruined #TheBodyguard, singing over the actors, to the point of them cancelling the show & police being called 🤦‍♂️😢 #Manchester pic.twitter.com/6pacRPKdqs

