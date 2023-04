Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opmerkelijk! Nederlands songfestivalduo beleeft valse start, maar stijgt bij bookmakers

Mia Nicolai en Dion Cooper, het songfestivalduo dat dit jaar Nederland vertegenwoordigt op het Europese liedjesfestijn, zijn gestegen bij de bookmakers. Dat is op zichzelf niet heel opmerkelijk, ware het niet dat de twee tijdens hun livedebuut een behoorlijk aantal valse noten zongen. Blijkbaar doen hun concurrenten het nog niet veel beter.

Sinds vandaag staat het duo op plek 14 bij de bookmakers. Gisteren stonden de twee zangers nog op plek 16. Ondanks die stijging maakt Nederland nog altijd weinig kans om te winnen: zo’n 1 procent. De grootste kanshebber zou de Zweedse Loreen zijn met haar nummer Tattoo, blijkt uit de voorspellingen. En ja, dat is dezelfde Loreen die in 2012 ook al eens won, met Euphoria.

Het livedebuut van het nummer Burning Daylight tijdens een songfestivalfeest in Madrid verliep gisteravond allesbehalve vlekkeloos voor Mia Nicolai en Dion Cooper. Vanwege de ‘gebrekkige techniek’ verliep het optreden niet volgens verwachting en dat leverde vooral online veel zorgen op bij fans. Het songfestivalduo zong niet toonvast en ze kregen de nodige kritiek vanwege hun onzuivere gezang.

‘Het is jammer, maar wij houden alle vertrouwen’

Ondanks de valse start, zegt AVROTROS nog altijd alle vertrouwen in het Nederlandse songfestivalduo te hebben. „Het gaat hier om een preparty die bedoeld is voor fans. En techniek stond hier niet heel hoog in het vaandel”, aldus de woordvoerder. Die wijt het wisselvallige optreden aan technische problemen.

Zo waren er onder meer problemen met de zogeheten in-ears, zegt de woordvoerder. Dat zijn oordopjes die artiesten op het podium dragen. „Het is jammer, maar wij hebben en houden alle vertrouwen in Mia en Dion.”

Songfestivalduo krijgt snel een herkansing

Nicolai en Cooper kunnen komend weekeinde al revanche nemen en hun criticasters een poepje laten ruiken. Dan zingen ze hun liedje in AFAS Live in Amsterdam tijdens Eurovision in Concert. Dat is traditiegetrouw de grootste preparty van het songfestivalseizoen en de techniek zou dan ook geen spelbreker meer mogen zijn.

Het songfestival vindt volgende maand plaats in Liverpool. Zo moet het nummer dan klinken uit de monden van Nicolai en Cooper: