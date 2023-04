Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuw seizoen Kopen Zonder Kijken pas twee minuten onderweg en eerste tranen rollen al over de wangen

Het nieuwe seizoen van RTL-woonprogramma Kopen Zonder Kijken is gisteren begonnen. Kijkers die inschakelden zagen al na twee minuten dat een deelnemer in huilen uitbarstte. „Alsof jullie net de hoofdprijs van een loterij hebben gewonnen”, zei presentator Martijn Krabbé over de emoties.

In het programma geven stellen de zoektocht, aankoop én verbouwing van een nieuwe woning uit handen. Gisteren schakelden Riski (27) en Lisa (27) de hulp in van het team van Kopen Zonder Kijken. Dat bestaat, naast presentator Martijn Krabbé, uit Alex van Keulen (taxateur), Bob Sikkes (bouwkundige) en Roos Reedijk (stylist). En zoals de naam van het programma al aangeeft, de stellen zien het huis pas nadat de koopovereenkomst getekend is.

25 bezichtigingen en een jaar verder, maar nog geen huis

Terug naar gisteravond, waar kijkers kennismaken met Riski en Lisa. Zij wonen in een huurappartement in Lochem, waar Lisa geboren en getogen is. Maar ze willen graag groter wonen, zodat Riski’s ouders uit Indonesië bij hen op bezoek kunnen komen. Dat is nu lastig met de beperkte ruimte. Ook willen ze een grotere woning, met het oog op gezinsuitbreiding.

De twee hebben een budget van net iets meer dan 3 ton (ook voor een eventuele verbouwing) en willen daarvan een eengezinswoning met drie slaapkamers, tuin en ruime keuken. Maar de zoektocht naar een nieuw huis dat aan de wensen voldoet, verloopt moeizaam, leggen ze uit. Zo’n 25 bezichtigingen en een jaar zoeken verder, lukt het nog niet om iets te vinden.

‘Is het zo’n verrassing voor jullie?’

Dus schreven ze zich in voor het programma. En dan staat Martijn Krabbé ineens voor de deur. „Wat?!”, schreeuwt Lisa, vol enthousiasme en in tranen (van geluk). „Ik ben hier om mee te delen dat jullie de screeningprocedure met een goed gevolg hebben afgerond en daarom meedoen”, zegt de presentator.

Dat het Lisa en Riski zoveel doet dat ze mee mogen doen, komt omdat ze even daarvoor wéér slecht nieuws hadden gekregen. „Is het zo’n verrassing voor jullie?”, vraagt Martijn Krabbé. „Ja, want we hadden net weer slecht nieuws gekregen van een bod dat we hadden gedaan. We waren heel chagrijnig net. Maar nu ben ik echt heel blij”, zegt Lisa. „Nou, die hebben nog geen idee van het stressvolle proces dat voor ze ligt”, zegt de presentator, die zich tot de kijkers richt.

Kopen Zonder Kijken-team vindt weer een pareltje

Maar héél stressvol blijkt het niet te worden: Alex van Keulen, de taxateur van het team, vindt in korte tijd al een pareltje. Het gaat om een woning van zo’n 120 vierkante meter dat voor 300.000 euro te koop staat. En ook nog eens in Lisa’s hometown Lochem.

Er moet nog wel het een en ander aan het huis gebeuren, maar Lisa en Riski weten nog 10.000 euro extra tevoorschijn te toveren, waardoor er voor 20.000 euro geklust kan worden. Er komt een nieuwe keuken, een nieuwe vloer, een nieuwe badkamer en zelfs een gamekamer. En dan is het zover, de twee mogen hun nieuwe woning bekijken.

Ze zijn door het dolle heen. „Wat mooi!”, begint Riski. ,„Wauw”, zegt Lisa. „Ik ben echt helemaal verbaasd. Is dit van ons?”, is Lisa overdonderd, wanneer ze de woonkamer instapt. Riski is vooral overdonderd wanneer hij de keuken ziet, die is opengebroken. „Dit is zo mooi. Hij is open”, zegt hij. Ook de gamekamer kan op zijn goedkeuring rekenen. „Super!”

„Alles wat we zien, alle details. Het is echt geweldig. Dankjewel”, zegt het stel tegen het Kopen Zonder Kijken-team. „We blijven hier voor altijd wonen”, beloven ze.

Kopen Zonder Kijken-kijkers enthousiast over het stel

Het enthousiasme van het stel werkt aanstekelijk, want ook kijkers zijn positief. „Was iedereen maar zo”, zegt iemand, duidelijk snerend naar kandidaten die nog weleens met onrealistische eisen op het Kopen Zonder Kijken-team afstappen. „In ieder geval weer eens blije mensen, die dankbaar zijn en enthousiast en niet naast hun schoenen lopen.”



Dit koppel is super leuk, blij, enthousiast en tevreden. Was iedereen maar zo! #kopenzonderkijken — Yellowone (@Inge2204) April 17, 2023



Gelukkig een stel zonder buitensporige eisen. Gewoon een huis met 3 kamers en tuin. Of zoals hij zegt: een huis is een huis.#kopenzonderkijken — Ellen 🌴🍷☀️⛱ (@EllenB_M) April 17, 2023



In ieder geval weer eens blije mensen, die dankbaar zijn en enthousiast en niet naast hun schoenen lopen. #kopenzonderkijken — Eric Frings (@EricFrings) April 17, 2023



echt een leuk stel! geen bakfiets yuppen stel met kinderen Storm en Bloem, geen Art director of creative product designer maar gewoon een leuk jong enthousiast stelletje.. #kopenzonderkijken — E®️ik. (@ErikTiel) April 17, 2023



Even zonder gekheid. Het is wel een schattig stel. #kopenzonderkijken — Ingrid (@inkyopdrift) April 17, 2023

Iets meer dan 1,1 miljoen mensen keken gisteravond naar de start van de zesde reeks van het RTL 4-programma. Daarmee was het direct het best bekeken programma op primetime, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Bekijk de eerste aflevering hier terug.