Jim Bakkum op zoek naar Danny en Sandy voor Grease: ‘Die val in de orkestbak komt altijd terug’

Jim Bakkum hoort bij veel, maar zijn naam is zeker ook verbonden aan Grease. De zanger en acteur speelde Danny Zuko, de legendarische rol van John Travolta in de filmklassieker uit 1978, in de musical. Het werd een gedenkwaardige tournee in meerdere opzichten. Vanaf vanavond is Bakkum jurylid in het tv-programma Op zoek naar…

In live-uitzendingen gaat AVROTROS op zoek naar zowel ‘een nieuwe John Travolta als Olivia Newton John’ (de in augustus overleden ster speelde in de film Sandy). Jim Bakkum bekijkt de kandidaten samen met presentatrice, actrice en musicalster Marlijn Weerdenburg en theatermaker en musicalkenner Maurice Wijnen met (opbouwend) kritische blik. Frits Sissing praat de boel traditioneel aan elkaar. Zijn vertrouwde rol nam hij ook op zich bij eerdere zoektochten naar talent voor de hoofdrollen van Evita, Joseph, Mary Poppins, Zorro en Maria (The Sound of Music).

Jim Bakkum en talentenjachten

Metro sprak Jim Bakkum over Op zoek naar… als de verpersoonlijking van Grease in Nederland. Hij speelde ‘Danny en Sandy’ in 2006 en 2007 met zijn huidige vrouw en moeder van hun kinderen Bettina Holwerda. In 2015 en 2016 volgde nog een versie met een goede Vajèn van den Bosch en een iets minder geslaagde Tim Douwsma (vond Metro destijds in ieder geval).

Jim, heb je zelf al eens aan een talentenshow meegedaan?

Jim Bakkum zucht. En Jim Bakkum lacht.

Die vraag is niet serieus natuurlijk. Het is in maart namelijk twintig (!) jaar gelden dat Jim en de andere finalekandidaat Jamai de meest bizarre dingen meemaakten bij de talentenjacht der talentenjachten, Idols. Vorig jaar interviewde Metro Jim Bakkum over zijn boek De weg naar Bakkum. Daarin nam de nu 35-jarige Noord-Hollander ruim de tijd om op die haast idiote televisieperiode (miljoenen kijkers, gillende tieners op De Dam in Amsterdam) terug te kijken. Maar goed, Grease dus. Dat is waar het vanaf vanavond op NPO 1 om draait.

Is het lekker, om met Op zoek naar… weer een live-tv te doen?

Jim Bakkum: „Ja, we krijgen zo een leuke winter volgens mij. Omdat ik de rol van Danny Zuko zelf gespeeld heb, voelt het best logisch dat ik op de jurystoel mag zitten. Niet dat ik mezelf boven de kandidaten wil plaatsen ofzo, maar ik hoop dat ik hen in ieder geval iets kan meegeven. Natuurlijk zit ik in Op zoek naar… met een mening en die zal ik niet onder stoelen of banken steken. Maar ik wil graag mijn twintig jaar ervaring overbrengen en dan op een normale manier.”



A post shared by J I M B A K K U M (@jimbakkum)

Door Grease wereldsterren

Bijzonder dat er deze keer naar twee hoofdrollen wordt gezocht…

„Dat vind ik ook, maar Grease is natuurlijk niet maar één hoofdrol. Sandy heeft bijvoorbeeld niet een groter aandeel dan Danny, het draait echt om die twee. John Travolta en Olivia Newton John werden door de film allebei wereldsterren. Het voelt daardoor logisch dat we in het programma op zoek gaan naar twee mensen. In Nederland hebben we dat nog niet eerder gezien. Ik denk dat kijkers thuis al koppeltjes gaan maken en kijken wie er bij elkaar passen. Wat uiteindelijk natuurlijk ook gebeurt, want de deelnemers moeten ook samen zingen.”

Kandidaten voor Grease Jim Bakkum krijgt zestien Grease-talenten voorgeschoteld. Nu zijn zij nog (relatief) onbekend, maar na de komende vrijdagavonden niet meer. Voor de rol van Sandy: Lya Luca, Dominique de Bont, Wendela van Sprundel, Magtel de Laat, Melissa Peters, Aimée de Pater, Imahni Tsolakis en Danique Graanoogst.

Voor de rol van Danny: Victor Lammertijn, Paul Morris, Davy Reedijk, Dylan Meischke, Jarno Korf, Shay Lachman, Tristan van der Lingen en Jeffrey Zwaan.

Moeten de twee ook bij elkaar passen? Of kunnen de talenten ook spelen dat ze goed bij elkaar passen?

„Ik ga eerder voor twee afzonderlijk steengoeie mensen die ook nog eens goed kunnen spelen. Er moet wel een chemie tussen de twee zijn, maar ze moeten in elk geval kunnen spélen dat ze elkaar leuk vinden. Dat geldt voor alle musicalrollen waarin je moet doen alsof je verliefd bent. Ik ben ook niet echt verliefd geworden op al mijn tegenspeelsters, hoe knap en leuk ze vaak ook waren.”

Op eentje na dan…

„Op één wel ja, Bettina natuurlijk. Maar daarna niet meer.”

Jim Bakkum, Bettina en het drama

We zijn dan meteen bij een ellendige avond, eind februari 2007. In het theater van Almere is de musical Grease met Jim Bakkum en Bettina Holwerda te zien. Avond aan avond rijden zij met een blitse auto het podium op, maar die ene keer gaat het fout. De wagen stopt niet en stort het toneel af en zo de orkestbak in. De John Travolta en Olivia Newton John van toen raken gewond en moeten hun aandeel in de musical een paar maanden noodgedwongen stopzetten. Bettina liep een handfractuur op, Jim een zware hersenschudding en een schouderbladblessure. Geluk bij een ongeluk: Jim Bakkum en Bettina Holwerda krijgen een relatie en die houdt nu al bijna zestien jaar stand.

Die avond bij Grease blijft voor altijd aan jullie verbonden.

Jim Bakkum: „Op één of andere manier komt die val in de orkestbak als het over Grease gaat altijd terug. Bettina had tijdens de repetities ook al een handblessure trouwens. Die kwam tussen de deur, dus het was niet het seizoen van de hand. De val gebeurde midden in de tour, dus dat kwam slecht uit. Toevallig was ik vorige week weer eens in dat theater in Almere om een voorstelling te bekijken. Dan moet ik er zelf ook weer even aan denken. Dat is nog moeilijk, want ik kan me van het ongeluk helemaal niets herinneren. Het is daardoor geen trauma of zo. Je weet alleen dat het op die plek is gebeurd en het is toch een groot ding in ons leven. Mensen beginnen er vaak nog over, wat ik overigens niet erg vind. En het kwam destijds nog in het NOS Journaal ook. Iedereen lijkt het nog te weten. Heel gek, vooral omdat ik er zelf dus niets meer van weet. Ik ben vooral blij dat het niet nóg erger afliep. Er hadden namelijk doden kunnen vallen als het orkest op een andere manier was opgesteld.”

‘In deze tijd niet meer op uiterlijk beoordelen’

Het kwam destijds nog in het NOS Journaal ook. Iedereen lijkt het nog te weten.

Terug naar Op zoek naar… Focust degene die Danny Zuko gaan spelen zich altijd op die John Travolta uit 1978?

„Als jurylid ga ik eerder naar het type Danny Zuko kijken. John Travolta heeft ‘m als eerste neergezet, dat is waar. Maar je speelt Danny, niet John. Sowieso vind ik dat je in deze tijd niet meer op het uiterlijk van iemand moet beoordelen. Je hoeft niet per se een lange jongen met donker haar te zijn om hem te kunnen spelen. Je moet gewoon die attitude hebben. Danny is macho, maar je hoeft niet een knappe man te zijn. Wel een personage waar meisjes op aan gaan. Dat klinkt oppervlakkig, maar dat is wel Danny Zuko. Daar kunnen we niet omheen. De harten van de vrouwen moeten door zijn uitstraling sneller gaan knoppen. Sandy is in de film een blonde meid. Aan Op zoek naar… doen ook meiden met diverse achtergronden mee. Wat dat betreft gaan we goed vooruit.”

Jim Bakkum wil geen schools gezang horen

Word je in Op zoek naar… het liefst omver geblazen of kijk je ook met zakelijke blik naar diegenen die de musical Grease een seizoen lang zouden kunnen dragen?

„Allebei. Ik hoop dat ik weggeblazen word, want daar word ik heel blij van. Maar ik hoop vooral dat ik weggeblazen word door authenticiteit in plaats van met schoolse maniertjes iets goed doen. Ik hoor liever dat iets gezongen wordt dat uit hun tenen komt, dan dat iets keurig en netjes is. Ik wil hún horen, niet wat zij geleerd hebben op school. En deze Jim Bakkum kan lekker achterover gaan zitten om te genieten van allemaal mensen die vechten voor een rol. Het enige wat ik hoef te doen is de kandidaten iets proberen mee te geven en het publiek te adviseren op wie zij zouden kunnen stemmen. De mensen thuis beslissen tenslotte wie Danny en Sandy worden.”

Op Zoek Naar… is vanaf vanavond op vrijdag om 20.34 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1. Meer info vind je op de website van AVROTROS. De musical Grease gaat vanaf april met de nieuwe Danny en Sandy door het land. Jim Bakkum tourt momenteel tot medio januari door het land met de Frank Sinatra-big bandshow Under His Skin.