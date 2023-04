Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Floortje Dessing voelt grote verwijdering van broer die achter Thierry Baudet staat: ‘Zo’n uitspraak geeft kortsluiting in mijn hoofd’

Presentatrice Floortje Dessing, bekend van reisprogramma Floortje Gaat Mee, voelt dat „de verwijdering” van haar broer „groter dan ooit” is. Johan Dessing is een politicus voor Forum voor Democratie, een partij waar Floortje Dessing niet compleet achter staat. De presentatrice vertelt in het AD-weekendmagazine in Mezza waar de afstand tussen haar en haar broer vandaan komt.

„Er is een stilte. Maar geen ruzie”, zegt Dessing. „We zitten op zo’n andere golflengte.” Johan Dessing zit sinds 2019 in de Eerste Kamer voor de partij van Thierry Baudet. Floortje vindt het „heel moeilijk” om daar mee om te gaan. „Ik wil hem niet afvallen, hij is mijn broer. Ik hou van hem”, zegt ze. „We proberen het allebei, mijn broer en ik. Maar de verwijdering is groter dan ooit.” De reisprogrammamaakster zegt ervan overtuigd te zijn dat Johan een „absoluut goed mens is”, maar ze kan „hem niet meer volgen. Thierry Baudet vindt Poetin bijvoorbeeld een fantastische vent. Zo’n uitspraak geeft kortsluiting in mijn hoofd.”

Floortje Dessing staat niet achter Thierry Baudet

Overigens is Johan het niet met Baudet eens als het om Poetin gaat. „Maar hij werkt wel voor zijn partij”, voegt ze daar meteen aan toe. „Ik begrijp dat mijn broer de politiek is ingegaan. Hij heeft ideeën over hoe het moet met de samenleving en wilde niet aan de zijlijn blijven staan. Ik begrijp alleen dat hele geradicaliseerde deel van die partij niet.” De reisprogrammamaakster is blij dat haar broer iets doet waar hij gelukkig van wordt. „Meer wil ik er niet over kwijt. Ik wil mijn ouders geen verdriet doen. Ik leid mijn leven en hij het zijne.”

Verder vertelt Floortje dat zij als zij de wereld over reist, ze een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk probeert achter te laten. „We reizen met z’n tweeën, mijn cameraman en ik. Zo compenseren we de uitstoot”, legt Dessing uit. „Dat neemt niet weg dat vliegen slecht is. Maar zolang ik een mooi verhaal kan vertellen, vind ik het ‘t waard.”