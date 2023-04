Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zijn donkere sigaretten een goed idee? ‘Zou bijna weer beginnen’

Gezondheidsinstituut RIVM zet hoog in op een rookvrije generatie. Het nieuwste plan uit de hoge hoed: sigaretten een donker kleur geven en smaakstoffen en suikers eruit halen. Op social media plaatsen veel mensen hun vraagtekens bij de plannen.

Het RIVM denkt dat deze maatregelen helpen om sigaretten minder aantrekkelijk en minder verslavend te maken. Dat zou nodig zijn om de doelen uit het Nationaal Preventieakkoord te halen: een rookvrije generatie in 2040 ofwel maximaal 5 procent aan meerderjarigen die nog roken.

Ook overweegt het RIVM om het nicotinegehalte in sigaretten te verlagen van 16 milligram per gram tabak naar 0,4. Verder pleit het gezondheidsinstituut voor een verbod op filters. Die zouden de indruk wekken dat roken minder schadelijk is en zijn bovendien slecht voor het milieu.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid), verantwoordelijk voor preventie, schrijft in een brief aan de Tweede Kamer de conclusies van het RIVM mee te nemen in verder beleid om tabak te ontmoedigen. Wel is het volgens hem nu juridisch moeilijk om het nicotinegehalte in sigaretten te verlagen, aangezien dit in Europees verband moet. Hij verwacht dat de Europese Commissie in 2024 met plannen komt om bijvoorbeeld nicotinegehaltes aan te passen.

Onderzoeker tabak RIVM: ‘Witte sigaretten gezien als veiliger’

Reinskje Tolhout, onderzoeker tabak bij het RIVM, legt de plannen vandaag bij BNR Nieuwsradio uit. Volgens haar wordt er gedacht aan donkergroen filterpapier. „Er zijn onderzoeken gedaan dat een witte sigaret als veiliger wordt gezien en minder schadelijk, terwijl een donkere sigaret als schadelijker wordt gezien.” Dat sigaren ook een donkere kleur hebben en toch door veel mensen gretig worden gerookt, maakt volgens de onderzoeker niet uit. „Dat is een ander soort product.”

Omdat veel zaken rondom tabak Europees zijn geregeld, wordt het een kwestie van de lange adem. Volgens Tolhout is er een Engelse vertaling opgesteld, waarmee de staatssecretaris in Europa draagvlak voor de plannen kan proberen te krijgen. „Dat proces zal nog wel enige jaren duren. De tabakslobby is wereldwijd heel sterk, maar daar hebben wij niet de hand in. Dit is een pakket van aanbevelingen voor beleidsmakers. Wij denken dat met dit totaalpakket de rookvrije generatie weer een stap dichterbij komt omdat de sigaret minder aantrekkelijk wordt. En de tabakslobby is niet iets wat wij als RIVM kunnen oplossen.”

Onlangs werd de prijs van sigaretten verder opgeschroefd. Wordt er nog aan verdere prijsverhogingen gedacht door het RIVM? „In dit advies hebben we het niet over prijsmaatregelen, daar heeft het RIVM al eerder advies over uitgebracht”, vertelt Tolhout. „Dit gaat juist over andere maatregelen die betrekking hebben tot het product zelf, uiterlijk, filter, smaakstoffen en nicotine.”

Kritiek op social media

Op social media klinkt bakken kritiek op de plannen. Veel mensen vinden donkere sigaretten er namelijk juíst ‘spannend’, ‘luxe’ of ‘stoer’ uitzien. Ook merken velen op dat sigaren ook donker van kleur zijn. „Best stoer eigenlijk, zo’n donker kleurtje: net een sigaartje! Het is dat ik al vijfentwintig jaar niet meer rook, maar ik zou er bijna weer aan beginnen”, schrijft iemand. Een ander heeft dezelfde gevoelens: „Lijkt meer op een sigaar nu. Ik krijg er zelfs nu meer trek in.” En mocht het voor sommigen nou niet aantrekkelijk lijken, dat komt dan volgens een twitteraar nog: „Wordt vanzelf weer hip.”



Donkere sigaretten passen wel bij mijn esthetic, maar oké ik ben alweer drie jaar gestopthttps://t.co/tdih4bZC0Z — Jelle (@JoolsBlows) April 13, 2023



Donkere sigaretten heten al eeuwen lang sigaren. https://t.co/Fog7iIKz5b — Paul Peeters (@PaulPeete25) April 13, 2023



Wauw donkere sigaretten zijn mooi 🤩 https://t.co/BGdc5g5eHL — jeroen 🌱 (@N_eoreJ) April 13, 2023



