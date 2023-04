Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dikke kans dat je binnenkort vaker retourkosten voor pakketjes betaalt: deze grote webwinkel begint er al mee

Bestel jij weleens een lading kleding in verschillende maten, zodat je alles op je gemakje thuis kunt passen en je wat je niet wilt ‘gewoon’ weer terug kunt sturen? Dergelijk gedrag wordt steeds meer ontmoedigd door kosten te rekenen voor het terugsturen. Wehkamp is de eerste grote webwinkel die ermee begint, en zij verwachten dat andere bedrijven spoedig volgen.

Vanaf 24 april, over anderhalve week, moeten klanten van Wehkamp 50 cent betalen voor elk artikel dat ze terugsturen. Het Zwolse warenhuis schrok naar eigen zeggen van het gigantische aantal retourzendingen en wil dit aan banden leggen. Mocht het klantgedrag niet afdoende veranderen, dan kan dit bedrag in de toekomst wellicht nog stijgen.

Volgens het AD komen er op de afdeling retouren van Wehkamp elke dag 50.000 artikelen terug. Al die retouren lopen niet alleen behoorlijk in de papieren, maar zijn ook heel slecht voor het milieu. Het bedrijf kreeg overwegend positieve feedback op hun beslissing.

‘Veel bedrijven gaan hetzelfde doen’

Ceo Graham Harris en directeur marketing Heleen Janssen van Wehkamp vertellen vandaag tegen de krant dat zij verwachten dat de gratis retourservice op steeds meer plekken op de schop gaat. „Heel veel bedrijven gaan hetzelfde doen. Ook grote concerns’’, zegt Harris. „Nee, ik mag niet zeggen wie dat zijn. Maar ik heb veel ceo’s gesproken. Ze vinden dat wij een moedige stap zetten. Want we zijn wel de eerste.”

Webshops betalen gemiddeld 12,50 euro voor elk pakketje dat terugkomt. Door de stevige concurrentie namen webshops deze kosten lange tijd voor lief, maar die gedachte lijkt steeds meer te kantelen. Onder andere Zara en H&M laten klanten in Nederland al betalen voor de retourkosten. Verschil met Wehkamp is dat je bij deze webshops je bestelling nog steeds gratis in een fysieke winkel terug kunt brengen.

Retourkosten maken het het verschil

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, verantwoordelijk voor de transitie naar een circulaire economie, heeft in 2021 een onderzoek laten uitvoeren. Hoe reageren consumenten op interventies om de hoeveelheid retouren te verminderen? Het ministerie is namelijk bezorgd over de hoeveelheid retouren.

Klanten gaan beter nadenken over hun bestelbedrag als ze vijf euro of meer moeten betalen voor het terug terugsturen, blijkt uit het onderzoek. Ook zeggen mensen die bezwaar hebben tegen de retourkosten, ergens anders te gaan bestellen als ze moeten betalen voor retouren of gewoon een bezoekje brengen aan de fysieke winkels.