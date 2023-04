Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goldband-zanger openhartig over problemen met drank en drugs: ‘Als ik eenmaal begin, verlies ik de controle’

Als je Goldband niet kent van hun muziek, dan ken je de Haagse popsensatie ongetwijfeld van de beruchte ‘snuif-video’. Beelden waarop zanger Milo Driessen cocaïne snuift op het podium gingen in januari viraal en veroorzaakten een storm aan kritiek. Drank en drugs blijken nogal een dingetje voor de band, zo vertelde Driessen openhartig in een interview met 3voor12.

Driessen geeft in het interview openlijk toe dat de mannen problemen hebben met verdovende middelen. „Het is wel iets waar we met z’n vieren mee worstelen, ieder op zijn eigen manier. Dat is niet iets van de laatste tijd, ook lang voor Goldband al. We zijn altijd al van het feesten en het verdoven geweest.”

Goldband eerlijk over drank en drugs

Goldband bracht deze week nieuwe nummers uit, die gaan over hun worstelingen met drank en drugs. Volgens Driessen zit in Rommel „het verhaal van de avond”, en gaat Paniekaanval over de paniek van de volgende ochtend. „We zeggen dat we onzekerheid en persoonlijke problemen soms oplossen met drank, en daarna komen die problemen soms dubbel zo hard terug.”

De zanger zegt dat hij niet dagelijks drinkt en doordeweeks gezond probeert leven. „Maar als ik eenmaal begin, dan verlies ik vaak de controle. De dag daarna voel ik me vaak zó kut. Moest het weer zo uit de hand lopen? En het zit zo ingekapseld in ons leven, in het sociale bestaan in Nederland ook: lekker gezellig een drankje drinken. Maar één drankje drinken, daar zijn wij met z’n vieren niet zo goed in.”

Een tijdje nuchter

Driessen vertelt dat de band drank en drugs tweeënhalve maand hebben laten staan. „Het was een periode om weer effe op aarde te komen”, vertelt de zanger over de tijd dat ze nuchter waren. Ook werd er een appgroep aangemaakt. Daarin werden foto’s van de sportschool gedeeld, maar ook momenten dat ze het moeilijk hadden. „Het was echt een soort steungroep, die bestaat nog steeds.”

De bandleden hadden zich voorgenomen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op hun grote shows in AFAS Live en de Lotto Arena. Ze wilden de eerste vier shows nuchter doen, maar dat beviel niet zo goed als gedacht. De mannen grepen daardoor al voor de streefdatum weer naar de fles. „Het voelde voor ons te geregisseerd, te netjes. We deden alle pasjes, alles zat er goed in, maar we misten het spontane. We waren niet écht blij en extatisch. Terwijl we dat wel hebben verwacht. Toen hebben we besloten: oké, dan gaan we morgen wel drinken en kijken we hoe het verschil is. Nou, dat was wel echt tien keer zo leuk.”

Ophef

Driessen blikt in het interview ook terug naar de ophef over de ‘snuif-video’. „Mensen dachten dat dat op Noorderslag was gebeurd, maar dat was een filmpje van Oud en Nieuw. Heel Nederland dacht: wat een junks. Terwijl wij al drie weken nuchter waren!”