Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

OM eist 3,5 jaar celstraf tegen profvoetballer Rai Vloet, die kind (4) doodreed: ‘Veel te hard en met drank op’

Het Openbaar Ministerie (OM) eist in de strafzaak tegen profvoetballer Rai Vloet (27) vandaag 42 maanden celstraf. Daarnaast eist de officier dat Vloet zijn rijbewijs voor vier jaar kwijt is. De voetballer verscheen vandaag in de rechtszaal in Haarlem vanwege een dodelijk ongeval dat hij in 2021 veroorzaakte. Het slachtoffer, de 4-jarige Gio Roos, kwam daarbij om het leven.

Op 14 november 2021 reed Vloet op de A4 bij Hoofddorp zonder te remmen in op een andere auto. Hij had gedronken, bleek achteraf. Samen met een vriend kwam de voetballer terug van een feestje in Amsterdam. Vloet reed harder dan 130 kilometer per uur, aldus de officier.

OM eist 3,5 cel tegen profvoetballer Rai Vloet

„De klap moet enorm geweest zijn”, sprak de aanklaagster. „De auto van de familie kwam 200 meter verderop tot stilstand. De achterkant was volledig in elkaar gedrukt.” Ze baseert zich op verklaringen van getuigen. Die noemden snelheden van 150 tot 200 kilometer per uur. Vloet zou vlak voor het ongeluk 203 kilometer per uur hebben gereden, blijkt uit data van zijn eigen auto. De officier houdt een marge aan en gaat uit van 193 kilometer per uur.

De vriend van Vloet nam de schuld op zich, door zich voor te doen als de bestuurder. De officier hekelt het gedrag van de profvoetballer. „De wijze waarop hij zich heeft gedragen na het ongeluk is allesbehalve fraai.” Volgens haar hield de voetballer geen rekening met de nabestaanden en heeft hij volgens haar een voorbeeldfunctie. „Die laat zich moeilijk rijmen met alcoholgebruik.” Meer mensen deelden die mening, bleek op eerder uit de verontwaardigde reacties op zijn gedrag.

Vloet reed met drank op en te hard, met dodelijke afloop

De nabestaanden van Gio vroegen de rechtbank om Vloet in voorarrest te nemen, uit angst dat hij in Rusland blijft, waar hij voetbalt bij FK Oeral. Volgens hun advocaat zou Vloet „zich kunnen onttrekken aan de straf die de rechtbank hem zal opleggen.” Maar daar ging de officier van justitie niet in mee. Ze ziet geen risico’s voor vluchtgevaar en wees erop dat verdachten in vergelijkbare zaken de mogelijkheid krijgen om een eventueel hoger beroep in vrijheid af te wachten.

De advocaat van Vloet benadrukte dat zijn cliënt een verkeerde beslissing nam. Hij onderschatte de risico’s, volgens hem ook omdat de A4 bij Hoofddorp breed en overzichtelijk is. In zijn pleidooi vroeg de advocaat zich ook hardop af of het jonge slachtoffer een veiligheidsriem droeg. De raadsman denkt van niet. „Het is een gapend gat in het onderzoek.” De moeder van het slachtoffer, die zegt dat ze de veiligheidsriem in het kinderstoeltje heeft gecontroleerd, kon dit deel van het pleidooi niet aanhoren en liep de zaal uit.

De rechtbank doet op 3 april uitspraak.