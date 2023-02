Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ticketmaster krijgt felle kritiek om doorverkoop Lowlands-tickets: ‘Schaamteloos, idioot’

Fans van Lowlands reageren met felle kritiek op ‘ticketgedoe’ en dan vooral over extreme prijzen. Ook de Tweede Kamer is verbolgen over de ‘woekerprijzen’ die voor het jaarlijkse evenement gevraagd worden.

Zaterdag startte de kaartverkoop voor muziekfestival Lowlands. Al na een kwartier waren alle kaarten uitverkocht. Het duurde niet lang voordat het doorverkopen begon, met extreem hoge prijzen tot gevolg.

Traditiegetrouw vindt Lowlands ieder jaar plaats in Biddinghuizen. Artiesten van over de hele wereld reizen telkens weer af naar ons land. Het afgelopen jaar moesten ticketkopers voor al die acts steeds meer geld neerleggen om erbij te kunnen zijn. Dit jaar kostte een ticket 300 euro, maar de intense onvrede gaat vooral om de kosten van een tweedehands, oftewel een door te verkopen kaartje.

Tweede Kamer over Lowlands

Kort voordat de tickets in de verkoop gingen zette het bedrijf andere verkoopkanalen buitenspel. De bekendste en meest gebruikte is Ticketswap. Hierdoor creëerden ze een monopoliepositie voor zichzelf. Volgens Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg doet het bedrijf dat niet voor de lol, maar om de markt en de betrouwbaarheid van het ticket te beschermen. In Den Haag reageren Kamerleden vrij geschokt om de geldbedragen die momenteel gevraagd worden voor tweedehands tickets via Ticketmaster. „Waarom moet een kaart ruim 100 euro duurder zijn? Ik zeur niet over een paar euro administratiekosten, maar wel over ruim 100 euro”, zegt Mohammed Mohandis van de PvdA. Staatssecretaris voor Cultuur en Media Gunay Uslu denkt momenteel na over maatregelen. „Het is hardnekkige, complexe problematiek waar muziekliefhebbers, evenementenbezoekers en concertgangers de dupe van zijn.”

Felle reacties festivalgangers

Online hebben ticketkopers en fans van het festival geen goed woord over voor de hoge kosten en wijze waarop Ticketmaster te werk gaat. ,,Schaamteloos”, noemt iemand het. Anderen geven aan het „schadalig” en „volslagen idioot” te vinden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lowlands is commerciële bende die samen met #Ticketmaster retecommercieel voor veel geld je geld aftroggelt. Lekker bezig daar! — 🕺 (@JIER_PAUL) February 4, 2023

Toch zijn er ook nog mensen die met enige humor naar de situatie kunnen kijken. „2 kaarten te koop, 800.000 per stuk. Of ruilen tegen een woning in Amsterdam.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Moest vooral gniffelen om een vriend die jarenlang wel gewoon 200 voor een ticket betaalde, in een huis van bijna een miljoen woont, pocht dat ie niet fulltime hoeft te werken, maar toen wij een ticket voor Lowlands probeerden te kopen vroeg: "Heb je geld te veel?" — Thijs Kaagman (@Thyz) February 8, 2023

Lowlands vindt dit jaar plaats op 18, 19 en 20 augustus. Artiesten als Billie Eillish, Florence + The Machine en Yungblud staan onder anderen op het programma.