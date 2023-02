Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nareisbeperking asielzoekers tegen de wet, familieleden naar Nederland

Gezinnen van asielzoekers kunnen straks makkelijker naar Nederland om te herenigen met familie. Eerder gold er namelijk een nareisbeperking voor familieleden, maar Raad van State oordeelde dat die maatregel volgens de wet niet mag.

De nareisbeperking hield in dat familieleden zelf huisvesting moesten vinden in Nederland en daarna pas hierheen mochten komen. Maar die regel is nu van de baan. Daardoor hoeven twaalfhonderd mensen, die recht hebben op een visum, niet meer te wachten.

Nareismaatregel voor asielzoekers in strijd met wet

Raad van State is het hoogste rechtsorgaan en oordeelde dat de nareisperkering in strijd was met de Nederlandse en Europese wetgeving. Zo botsen de maatregelen met de Vreemdelingenwet en de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. „De hoogste rechter heeft gesproken. Wij voeren uit wat de rechter vraagt”, meldt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) via een woordvoerder.

Nederland kampt inmiddels met een opvangcrisis. De nareisbeperking gold tussen oktober en januari. Waarom ze werd ingevoerd? Het ging om een kwestie van ‘tijd kopen’. Familieleden hebben namelijk het recht om naar Nederland te komen, maar moesten op deze manier langer wachten. Ook zouden ze via deze weg direct in een reguliere woning belanden, zonder in opvangcentra terecht te komen.

Woningen voor vluchtelingen

Gemeenten kampen momenteel met een tekort aan sociale huurwoningen om asielzoekers onder te brengen. En daar wringt de schoen. Deze mensen hebben het recht om in Nederland te blijven, maar een woning bieden is tegenwoordig niet makkelijk. „Gezien de krapte op de woningmarkt is het nog steeds lastig om voldoende geschikte huizen te vinden. Dat zorgt voor extra druk op de capaciteit in de komende weken”, aldus Van der Burg.

Vorige maand werd de maatregel al opgeschort, maar het officiële oordeel kwam dus nog van Raad van State. Verschillende Kamerleden reageren op de uitspraak. Links is grotendeels tevreden met deze beslissing, rechts echter niet.



Goed dat er een duidelijke, definitieve uitspraak ligt van de Raad van State. Veel asielzoekers kunnen nu worden herenigd met familie. De @StasJenV gaf eerder aan te wachten op een definitief oordeel. Dat is er nu en ik ga ervan uit dat hij ernaar handelt https://t.co/Ubr1a4R3Yu — Anne-Marijke Podt (@Annemarijke) February 8, 2023



Eindelijk is de maatregel waarvan het kabinet al wíst dat het juridisch onhoudbaar was van tafel. Politieke handje klap ten koste van kwetsbare vluchtelingenkinderen. Schandalig. De ⁦@StasJenV⁩ moet vandaag nog in actie om gezinnen te herenigen. https://t.co/keeRlrrZdp — Suzanne Kröger 💚 (@suzanne_GL) February 8, 2023



Nareismaatregel van tafel, spreidingswet afgefakkeld, 40.000 plekken tekort, haperende terugkeer: het gaat lekker met de migratieplannen van Rutte #not Vanavond 19u debat Europese top @NPOpolitiekhttps://t.co/kO1JJz0JJt — Jasper van Dijk (@JaspervanDijkSP) February 8, 2023



RvS veegt zoals verwacht nu ook nareisbeperking van tafel. De vier coalitiepartijen maakten vanaf begin kwetsbare mensen ondergeschikt om hun onderlinge politieke gedoe af te kopen. Dit kabinet lijkt geen morele ondergrenzen te kennen.https://t.co/g95GTpJzgS — Kati Piri (@KatiPiri) February 8, 2023



Willens en wetens heeft de regering maandenlang illegaal beleid uitgevoerd, met als gevolg: veel menselijk leed en weer een #crisis doordat er geen keuzes gemaakt worden. Nu dan eindelijk een streep door deze maatregel. 1/2https://t.co/vVTRQzLJmd — Marieke Koekkoek (@KoekkoekMarieke) February 8, 2023