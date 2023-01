Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lowlands houdt manifestatie voor woningmarkt en maakt mensen gelijk warm voor tickets

Lowlands houdt zich binnenkort niet alleen bezig met lekker festivallen en muziek, maar ook om de woningmarkt voor jongeren en starters. Het festival trekt voor een manifestatie van Biddinghuizen naar Den Haag. En, bijzonder, wat dat betreft is er gelijk ook nieuws over de doorgaans felbegeerde kaartjes.

Veel bekend over Lowlands 2023 is er na een eindelijk weer gehouden editie 2022 nog niet. Geen voorverkoopdatum, geen ‘eerste namen’, alleen de festivaldagen (18, 19 en 20 augustus). En eh… dat er een naaktkalender te koop is.

Lowland gaat voor een eerlijke woningmarkt

Maar er klinkt geluid vanuit Flevoland. En vanuit Den Haag. Lowlands en Vereniging Eigen Huis blijken zich volgens een mailinglist namelijk hard te gaan maken voor eerlijke kansen voor jongeren en starters op de woningmarkt. Vereniging Eigen Huis was afgelopen zomer op Lowlands aanwezig en lanceerden op het festivalterrein onder meer een petitie voor betaalbare huizen voor starters. Inmiddels is de petitie meer dan 100.000 keer getekend. Vereniging Eigen Huis en Lowlands stellen: „Dit geeft nog eens duidelijk aan dat actie nu écht noodzakelijk is. Om de oproep extra kracht bij te zetten, gaan we op vrijdag 10 maart met zoveel mogelijk mensen naar Den Haag. Het is tijd om herrie te maken en onze stem te laten horen.”

Over de actie is een video gedeeld.

Tentje mee, alsof het een festival is

In Den Haag organiseert Vereniging Eigen Huis op genoemde datum en gesteund door Lowlands een uitgebreid programma over starters op de woningmarkt. „En we voeren actie om de politiek in beweging te krijgen.”

Lowlandsbaas Eric van Eerdenburg, rijdend op een bankstel langs het Binnenhof, vraagt aan een woordvoerder van Vereniging Eigen Huis wat een woning voor een jongere dan wel starter mag kosten. „Max 260.000 euro”, is het antwoord. „Die woningen moeten gewoon in Nederland gebouwd gaan worden. Dat gebeurt op dit moment te weinig. Er is in Nederland een hele generatie die momenteel niet in staat is een eerste koopwoning te vinden.”

Lowlands bedenkt ‘goede deal’

Of het helemaal passend is bij een serieus onderwerp als de gebrekkige woningmarkt of niet… Lowlands heeft een ticketactie bij de manifestatie bedacht. „We hebben een goede deal voor deelnemers: als je je tentje meeneemt en tijdens de manifestatie opzet, ontvang je een voucher waarmee je gegarandeerd één ticket voor Lowlands 2023 kunt kopen; zelfs als Lowlands al is uitverkocht.” ‘Dan koop je een kaartje zonder stress’, noemt Van Eerdenburg het. Zijn festival maakte vandaag trouwens bekend dat ‘er volgende week nieuws is’.



Toch stress?

Het aantal vouchers is overigens niet onbeperkt. Er liggen er bij de woningmarkt-manifestatie vijfhonderd klaar. Op tijd in je slaapzak in Den Haag liggen dus. Heb je daar weer stress van…

De manifestatie op 10 maart duurt van 10.30 tot 17.00 uur. Je vooraf aanmelden kan via Vereniging Eigen Huis.