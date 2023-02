Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verenigd Koninkrijk geeft 3000 Songfestival-kaartjes aan gevluchte Oekraïners

De Britse regering geeft 3000 kaartjes van het Eurovisie Songfestival aan Oekraïense vluchtelingen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. De liedjescompetitie vindt dit jaar plaats in Liverpool omdat Oekraïne, de winnnaar van vorig jaar, vanwege de oorlog niet in staat is om het evenement te houden.

De Britse regering heeft ook 10 miljoen pond financiering aangekondigd om „ervoor te zorgen dat het evenement de Oekraïense cultuur echt onder de aandacht brengt”, nu dat het net iets meer dan een jaar geleden is sinds Rusland binnenviel.

Show die ‘Oekraïense cultuur en muziek eert’

„Duizenden kaartjes zullen worden aangeboden aan degenen die door oorlog zijn ontheemd, zodat ze betrokken worden bij een show die hun vaderland, hun cultuur en hun muziek eert”, aldus de Britse cultuurminister Lucy Frazer. „Zoals altijd steunen wij het Oekraïense volk en hun strijd voor vrijheid.”

Het Songfestival van vorig jaar werd gewonnen door de Oekraïense groep Kalush Orchestra. De Britse inzending, zanger Sam Ryder, eindigde destijds op de tweede plaats. Het is traditie dat het winnende land de organisatie van de eerstvolgende editie op zich neemt, maar dit jaar doet het Verenigd Koninkrijk dat namens Oekraïne. Het wordt het eerste Eurovisie Songfestival in het Verenigd Koninkrijk sinds 1998.

Eurovisie Songfestival 2023

De winnaar van vorig jaar, de Oekraïense folk-rap groep Kalush Orchestra, zal tijdens de komende show in Liverpool optreden. Ook zal de Oekraïense omroeper Timur Miroshnychenko tijdens de liveshows verschijnen om inzicht te geven vanuit het commentaarvak. Hij voorziet sinds 2007 het Eurovisie Songfestival in Oekraïne van commentaar.