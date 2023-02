Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voedselproducent Heinz zoekt naar man die weken op zee overleefde door ketchup te eten

De zeevaarder die in januari wekenlang verdwaald was op zee en grotendeels leefde van ketchup, kan een nieuwe, moderne boot krijgen. Het cadeau is te danken aan de welbekende ketchup-producent Heinz die de man genaamd Elvis Francois probeert te vinden.

Het bedrijf plaatste afgelopen maand een oproep op sociale media, in de hoop de ongrijpbare Dominicaanse zeiler op te sporen. Volgens de sociale media van Heinz hebben ze al contact opgenomen met de regering van Dominica, het eiland waar Francois vandaan komt, en met de Colombiaanse marine, die hem redde ten noordwesten van Puerto Bolívar in Colombia.

Heinz roept op om man te vinden

Maar tot nu toe heeft geen van de pogingen om Francois te vinden succes gehad, zegt Heinz. Dus vraagt de ketchupverkoper nu „het grote publiek om te helpen met de jacht”, volgens een verklaring die met CNN is gedeeld.

Heinz roept op om de hashtag #FindTheKetchupBoatGuy te gebruiken om hun zoektocht te versterken. „We vragen ook om geloofwaardige aanwijzingen om contact op te nemen met Elvis, zodat we een nieuwe boot met volledige navigatietechnologie kunnen dekken om een nieuwe ramp in de toekomst te voorkomen”, voegde de ketchup-producent eraan toe.



Overleven van een fles ketchup

De 47-jarige Francois was in december zijn boot aan het repareren bij het Nederlandse deel van het eiland Sint Maarten toen zijn boot in zee werd getrokken. Hij vertelde de Colombiaanse autoriteiten dat hij de navigatiekennis miste om naar wal terug te keren. Als resultaat bracht hij 24 dagen op zee door.

Hij overleefde van een fles ketchup, knoflookpoeder en Maggi bouillonblokjes, die hij mengde met water. Volgens de Colombiaanse autoriteiten werd hij gered nadat een vliegtuig zijn zeilboot had opgemerkt. Francois had het woord „help” in de romp gegraveerd.