‘Verschraling van het openbaar vervoer’: zo veel bushaltes zijn verdwenen

Het aantal bushaltes is in de afgelopen vijf jaar sterk afgenomen. Dat is vooral te merken in de noordelijke provincies Drenthe en Groningen, waar de afname percentueel het grootst is, met 11 en bijna 7 procent. Dat blijkt uit cijfers die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) inventariseerde voor het journalistieke platform Pointer (KRO-NCRV).

Vijf jaar geleden telde Nederland 527 bushaltes meer dan nu. Alleen Flevoland kende geen daling, dat is de enige provincie waar nu meer bushaltes zijn dan vijf jaar geleden.

Verschraling van het openbaar vervoer

„Je ziet haltes hoofdzakelijk verdwijnen in de landelijke gebieden, maar ook in de stadsranden en de dorpen is die tendens zichtbaar”, zegt onderzoeker Jeroen Bastiaanssen van het PBL tegen Pointer. Gecombineerd met het afschalen van sommige dienstregelingen zorgt dat volgens hem voor een verschraling van het openbaar vervoer.

„Er wordt vaak ingezet op busverbindingen die je snel naar een treinstation of stadscentrum brengen, maar daardoor komen kronkelroutes door wijken en dorpen soms te vervallen”, stelt hij vast. „Inwoners in die gebieden zijn daardoor regelmatig aangewezen op een auto om bepaalde voorzieningen te bereiken.” In een interactieve kaart heeft het journalistieke platform weergegeven hoe het er per gemeente voor staat qua bushaltes, en of het aantal haltes gestegen, gedaald of gelijk gebleven is.

‘Eigenlijk raar’

Bastiaanssen stelt daarnaast nog vast dat beleid vaak gericht is op het verbeteren van de bereikbaarheid, maar dat niet duidelijk is wanneer die bereikbaarheid goed of voldoende is. „We hebben recht op onderwijs en recht op zorg, maar we hebben geen recht op de mogelijkheid om binnen een bepaalde tijd op school of in het ziekenhuis te komen. Dat is eigenlijk raar.”

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) vindt het afnemen van het aantal bushaltes een „slechte ontwikkeling”. De ANBO vindt het er „veel” voor vijf jaar. Volgens de bond slaan ouderen hun afspraken over omdat ze soms urenlang moeten reizen „voor een zorgafspraak van vijf minuten”. Als gevolg daarvan krijgen deze ouderen volgens de ANBO niet de juiste zorg. Het maakt de bond niet uit hoe het probleem wordt opgelost, „als het maar wordt opgelost”.