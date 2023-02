Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hardhandig optreden tegen bendes: megagevangenis El Salvador in gebruik genomen

De regering van El Salvador is begonnen met het overbrengen van duizenden verdachte bendeleden naar een pas geopende ‘megagevangenis’. Het is de ‘laatste stap’ in een controversieel optreden tegen criminaliteit waardoor het aantal gevangenen in het Centraal-Amerikaanse land sterk is gestegen.

„Dit wordt hun nieuwe thuis, waar ze de bevolking geen kwaad meer kunnen doen”, schreef president Nayib Bukele op Twitter. In de video bij de tweet is te zien hoe de gevangen door de nieuwe gevangenis worden geleid, gekleed in witte korte broeken met kaalgeschoren hoofden.

Megagevangenis El Salvador

Ongeveer 2.000 beschuldigde bendeleden werden gisterochtend vroeg overgebracht naar de gevangenis. De nieuwe gevangenis, het Centro de Confinamiento del Terrorismo, heeft een capaciteit van 40.000 mensen en wordt als de grootste gevangenis van Noord- en Zuid-Amerika beschouwd.

President Bukele vroeg zijn bondgenoten een uitzonderingstoestand aan te nemen, die sindsdien verschillende keren is verlengd. Daardoor worden sommige grondwettelijke rechten opgeschort na een dramatische stijging van het aantal moorden die worden toegeschreven aan gewelddadige bendes.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población. Seguimos…#GuerraContraPandillas pic.twitter.com/9VvsUBvoHC — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 24, 2023

‘Onschuldige mensen in beleid verwikkeld’

Sindsdien zijn meer dan 64.000 verdachten gearresteerd. Privécommunicatie is toegankelijk voor de overheid, gedetineerden hebben geen recht meer op een advocaat en arrestaties kunnen plaatsvinden zonder bevelschrift. Mensenrechtenorganisaties stellen dat onschuldige mensen in het beleid zijn verwikkeld.