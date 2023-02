Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Linda de Mol gezien met ex Jeroen Rietbergen: ‘Trap na voor slachtoffers’

Twitter staat vol met reacties op tortelduifjes Linda de Mol en Jeroen Rietbergen, die door Shownieuws gefotografeerd zijn in Parijs. Linda laat weten dat ze wat „uit te zoeken” heeft met Jeroen. Op social media reageren veel mensen hierop: „Volgens mij was het allemaal wel duidelijk.”



Volgens mij was het allemaal wel duidelijk…

🤢😠 Linda de Mol: ik heb wat uit te zoeken met Jeroen via @Telegraaf https://t.co/0rkTV7cI7q — weed mama (@SteffieWeed) February 19, 2023

De Mol en Rietbergen verbraken vorig jaar hun relatie na de The Voice-aflevering van BOOS. In deze aflevering kwam er naar buiten dat onder anderen Jeroen Rietbergen ongewenst seksueel gedrag had vertoond. Linda de Mol kreeg eerst veel steun na de aflevering van BOOS, maar nu keren veel twitteraars haar de rug toe. „Ze geeft de slachtoffers van Jeroen Rietbergen nu een trap na”, wordt er op Twitter gezegd.



Linda de Mol, die het hele @thevoiceholland-schandaal vooral erg vindt voor zichzelf -de slachtoffers noemde zij in de kantlijn- geeft de slachtoffers van Jeroen Rietbergen nu een extra trap na.https://t.co/7b2HSrBhT8 — Marco Houthuijzen CCXP (@HouthuijzenMP) February 19, 2023

‘Linda de Mol geeft slachtoffers Rietbergen trap na’

Velen begrijpen niet wat er nog uit te zoeken valt, na de onthullingen die zijn gedaan. „Linda de Mol heeft altijd volgehouden dat ze van niets wist. Maar nu weet ze het zeker en maakt het haar blijkbaar niets uit?”, vragen mensen op social media zich af.



Linda de Mol heeft altijd volgehouden dat ze van niets wist. Maar nu weet ze het zeker en maakt het haar blijkbaar niets uit? pic.twitter.com/T6WAH0Kbgl — J♡lien (@DollyPartyOn) February 19, 2023

Sommige mensen zeggen zelfs dat Linda de Mol al eerder van de ontucht van haar ex Jeroen Rietbergen zou hebben geweten: „Om te gillen. Alles heeft ze geweten. Het was haar keuze net om met die viespeuk te rotzooien toen hij nog een relatie had. De vraag is wie maak je nu wat wijs?”



Om te gillen. Alles heeft ze geweten. Het was haar keuze net om met die viespeuk te rotzooien toen hij nog een relatie had. De vraag is wie maak je nu wat wijs ?

Linda de Mol: ik heb wat uit te zoeken met Jeroen via @Telegraaf https://t.co/BzM32SUyfD — De Witte van Zichem (@DeZichem) February 19, 2023



Ik denk dat Linda overal van af wist maar er zelf wel van hield en wie weet doen ze het samen met andere vrouwrn dat is genieten voor die tweeLinda de Mol reageert: 'Ik heb wat uit te zoeken met Jeroen' via @Telegraaf https://t.co/781wG40rmi — Max (@Maxmax1951) February 19, 2023

Wilson Boldewijn, journalist bij De Telegraaf, uitte ook zijn mening. „Linda de Mol moet vooral doen wat ze wil”, vindt hij. „Maar wat heb je als vrouw nou uit te zoeken met een man die blijkbaar altijd met andere vrouwen bezig was?”



Linda de Mol moet vooral doen wat ze wil. Maar wat heb je als vrouw nou uit te zoeken met een man die blijkbaar altijd met andere vrouwen bezig was? — Wilson Boldewijn (@BoldewijnWilson) February 19, 2023

Geruchten

Linda liet eind vorig jaar in haar editorial in tijdschrift LINDA. weten dat 2022 met afstand het „allergrootste kutjaar” uit haar leven is. Na de onthullingen van de The Voice-aflevering van BOOS gingen er geruchten rond dat zij en Rietbergen nooit echt uit elkaar zijn geweest. Ze werden na de relatiebreuk meerdere keren samen gezien. Linda de Mol vertelde daarover dat ze in gesprek waren met een therapeut, maar dat er geen sprake was van een hereniging.