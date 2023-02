Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers houden het niet droog bij verdrietige docu over kinderkanker: ‘Zo heftig’

Wat als je broertje of zusje kanker heeft? En wat doet dat met het gezin? In de EO-documentaire Stil Water ziet de kijker wat kinderkanker met een familie doet. En helaas werd gisteravond ook in deze documentaire duidelijk hoe hard en verdrietig het leven kan zijn.

De reacties op deze documentaire liegen er niet om. „Heftig”, „stil van”, „ik zit te huilen”en „houd het maar eens droog”, klinkt het op social media. Fien, Matthijs en Bente hebben kanker en hun leven en dat van het gezin wordt in deze film gevolgd.

Documentaire Stil Water over kinderkanker

Het is een heftig thema, kinderen met kanker. In de film worden drie gezinnen gevolgd die aan dat lot worden overgeleverd. Waarbij ook vooral de broertjes en zusjes wordt gevraagd, wat de ziekte van een familielid met hun gezin doet.

Kijkers blijken geraakt, door alle drie de verhalen. Maar vooral het verhaal van de 6-jarige Fien Goudswaard maakt heel wat los bij het kijkerspubliek. In de documentaire wordt namelijk duidelijk dat zij niet kan genezen van de hersenstam kanker die zij heeft. In de docu komen haar ziektebed, de emoties van haar zussen en de moeilijke beslissingen van de ouders en vooral het intense verdriet voorbij.

Kijkers geraakt door verdrietig einde

Ouders Annemieke en Gijs krijgen namelijk, en dat is ook in de docu te zien, te horen dat de tumor van Fien groeit. Waarna zij moeten besluiten wat de vervolgstappen zijn. Fien kan de kanker niet verslaan, maar de arts stelt voor om nog een vervolgbehandeling te doen. Om een paar maanden op het leven van Fien te kunnen rekken. Haar ouders weten op dat moment dat hun dochter geen 7 jaar zal worden.

En wat je als kijker al vreest, gebeurt. Fien overlijdt uiteindelijk. Haar zussen vertellen hoe zij afscheid van haar namen. Later is ook de uitvaart van Fien te zien. Daarbij neemt de familie in roze kleding afscheid van het meisje. Volgens moeder Annemieke wist Fien één ding zeker. „De hemel is het leukste plekje dat er is.”



Mooie, heftige docu over kinderen met kanker #Stilwater. Wat een intens verdriet en wat een mooie gezinnen. Die lieve Fien die het niet gered heeft. Ik wens haar ouders en zusjes veel kracht. — Patrice (@Patricekes) February 19, 2023



Fien…. 6 jaar en 9 maanden mocht ze maar worden. Mijn hemel, zo, zo, zo oneerlijk. 💔💔 #2doc #stilwater — Romy⚽️🤘🏼 (@missxromy2) February 19, 2023



Het in beeld brengen van de palliatieve fase (gesprek met de moeder) is heel goed. Hier is echt nog steeds veel te weinig aandacht voor. #stilwater #palliatievezorg — Fiona Citroen (@FionaCitroen) February 19, 2023



Zo heftige docu op Ned 2 gezien, stil water #stilwater ik ben er stil van. Wat een mooie gezinnen. — lottie (@shamazee1) February 19, 2023



Wat een heftige indringende maar ook "mooie" documentaire #stilwater

Diep respect en sterkte aan alle ouders en broers en zusjes die er aan mee werkte. — Karlijn Luijpen (@karlijnluijpen) February 19, 2023

Je kijkt Stil Water terug via NPO.