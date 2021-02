‘Burgemeesters treden op bij illegale feesten’: Leukste ‘taalvoutjes’ van 2020

Taalpuristen of taalpolitie opgelet! Het platform Taalvoutjes haalt weer de leukste grammaticale missers uit de kast voor de jaarlijkse Taalvoutjes-verkiezing.

Al negen jaar verzamelt het platform de meest hilarische tekstuele foutjes. Ieder jaar verschijnen op het platform een aantal afbeeldingen van vermakelijke taalkundige flaters. Liefhebbers van de verkiezing kunnen stemmen op hun favoriete taalmisser. En ook voor dit jaar zijn de stembussen weer geopend.

Taalvoutje: ‘Let op jou taalgebruik’

De verkiezing van 2020 staat in het teken van fouten die het afgelopen jaar weerspiegelen. En tja, dan begrijp je dat het ‘thema’ corona vaak terugkomt. Wat dacht je van: ‘Burgemeesters die optreden bij illegale feestjes’ van NU.nl ? Of ‘Één handgel voor de prijs van drie’ en ‘Corona die met een Corendonvrije vakantie komt’. Sommige foutjes waren te vinden in berichtgeving van de media. En wat dacht je van: ‘handen wassen in het toilet’ of ‘let op jou taalgebruik’.

En we gaan nog even verder met een paar mooie taalvoutjes. ‘Vanwege een stoornis bij de pinautomaat is deze helaas buiten gebruik’, van de Jumbo en ‘Winkelmandje verplicht, geld voor iedere bezoeker’ is toch ook vrijgevig bedacht.

Stemmen op taalvoutjes

Via social media roept de organisatie achter de verkiezing op om hun pareltje onder de taalfoutjes te kiezen. De winnaar krijgt de felbegeerde titel ‘Taalvout van 2020’. Wil je graag stemmen? Tot en met woensdag 10 februari kun je dit doen via de website van Taalvoutjes. Op 13 februari wordt beken welke grammaticale creatie de wedstrijd heeft gewonnen. En deze winnaar krijgt ook nog eens een mooi prijzenpakket.

Vorig jaar blonken ‘Wij berijden onze taarten’, Geld voor gehele straat’ en ‘Kroepoep’ uit bij de Taalvout-verkiezing.

Lees ook: Telegraaf-journalist De Winther haalt uit naar Diederik Gommers bij Jinek