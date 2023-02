Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verbijsterde reacties op chantagezaak André van Duin: ‘Handen af van André’

De chantagezaak rondom André van Duin maakt veel los. Omroep MAX-baas Jan Slagter liet vandaag weten het ‘verschrikkelijk’ te vinden. Volgens hem stromen er veel steunbetuigingen voor Van Duin binnen.

Van Duin deed afgelopen zaterdag afgifte van afdreiging, een juridische term voor chantage. Dat bevestigde zijn advocaat Geert-Jan Knoops, na berichtgeving hierover in De Telegraaf. Volgens Knoops wordt de Omroep MAX-presentator „vals beschuldigd en gechanteerd tot het betalen van een geldbedrag”. Waar hij precies mee onder druk gezet wordt, is niet bekend.

Vanwege de ernst van deze chantage heeft Van Duin besloten deze aangifte te doen, met het verzoek aan het Openbaar Ministerie om de aangifte te onderzoeken en tot actie over te gaan. De advocaat wil verder inhoudelijk niet op de zaak ingaan, omdat de aangifte nu bij het OM ligt.

❓ Wat is afdreiging? Afdreiging is een vorm van afpersing. Hierbij wordt echter geen gebruik gemaakt van geweld of met het dreigen van geweld. Meestal dreigen de daders in zo’n geval een geheim te onthullen.

Jan Slagter over afdreiging André van Duin: ‘Verschrikkelijk wat hem is overkomen’

Slagter heeft vandaag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers kort op de kwestie gereageerd. De baas van omroep MAX vertelt contact te hebben gehad met Van Duin en dat het goed met hem gaat. „Het is natuurlijk verschrikkelijk wat hem nu is overkomen. Er is aangifte gedaan, we wachten dat rustig af. Als je dit moet meemaken, is dat natuurlijk niet leuk.”

Van Duin is een van de belangrijkste gezichten van omroep MAX en presenteert daar onder andere kijkcijfercanon Heel Holland Bakt, waar gisteravond de spannende ontknoping van werd uitgezonden. Slagter geeft aan dat de omroep hem ondersteunt en dat de zaak geen gevolgen heeft voor de televisiecarrière van Van Duin. „Absoluut niet.” Volgens de omroepbaas komt er zelfs een nieuw programma aan. „En daar gaat hij promotie voor maken.”

Slagter merkt er veel steun voor Van Duin binnenkomt, die bekendstaat als een geliefde televisiepersoonlijkheid. Onlangs werd de presentator nog uitgeroepen tot aardigste bekende Nederlander. „Wat ik links en rechts lees op Twitter, wat ook niet het evangelie is, maar daar wordt toch wel veel geroepen: ‘Handen af van André van Duin. Hij is de liefste man.’”



Ik wens André van Duin en zijn partner heel veel sterkte toe. Hij is één van de aardigste mensen die ik ken in televisieland #AndrevanDuinhttps://t.co/J0W54AlCH1 — Henk-Jan Bakker 🏵️ (@HenkJanBakker25) February 6, 2023



Andre van Duin is nu echt een voorbeeld van een persoon die zijn hele leven nog geen vlieg heeft kwaad gedaan. Waar halen ze het gore lef vandaan om juist die persoon te chanteren!!! — Helena.Jansen.Jansen (@Helena__Jansen) February 5, 2023



