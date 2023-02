Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Angst voor natuurrampen neemt in Nederland alsmaar toe

Zeventig jaar na de watersnoodramp heerst er ook vandaag de dag nog veel angst voor natuurrampen. De afgelopen drie jaar is deze vrees zelfs nog verder toegenomen ten opzichte van het jaar 2020. Dat meldt het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) op basis van een door onderzoeksbureau Kantar uitgevoerd onderzoek.

Alhoewel de watersnoodramp aanleiding was voor dit onderzoek, is dit niet het enige natuurgeweld waar ons land de afgelopen decennia mee te maken heeft gehad. Denk aan de aardbevingen in Groningen, de overstromingen in Limburg in 2021 en het weer dat steeds extremere vormen aanneemt.

Onderzoek over natuurrampen

In 2020 werd hetzelfde onderzoek ook al uitgevoerd. Toen bleek onder meer 10 procent van de Nederlanders te denken dat ons land over honderd jaar niet meer bewoonbaar zal zijn. Dit percentage is de afgelopen jaren gestegen naar bijna 30 procent. Verder denkt 63 procent van de mensen die deelnamen aan het onderzoek dat klimaatverandering veel invloed heeft op de waterveiligheid in ons land.



Om Nederlanders bewust te maken dat sterke #dijken niet vanzelfsprekend zijn, organiseren we deze week een campagne over #waterbewustzijn.

Om Nederlanders bewust te maken dat sterke #dijken niet vanzelfsprekend zijn, organiseren we deze week een campagne over #waterbewustzijn. Houd onze online kanalen daarom deze dagen in de gaten! #HWBP #dijkwerkers #samenvoorsterkedijken #MijnDijkOnsLand #WelkeDijkBeschermtJou pic.twitter.com/xLLzNAm3If — Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) (@HWBP_nl) February 6, 2023

Andere landen

Ook andere gebieden in de wereld krijgen steeds vaker te maken met heftiger natuurgeweld. In de tweede helft van vorig jaar werd Noord-Amerika opgeschrikt door de orkanen Ian, Nicole en Fiona die veel schade aanrichtten. Ook werd vandaag het zuiden van Turkije nog getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.8 op de schaal van richter.

Bewustwording

Ondanks de toenemende angst voor vernietigende natuurfenomenen zijn Nederlanders zich volgens het HWBP nog onvoldoende bewust over de risico’s die dit met zich mee brengt. Op de stelling ‘Bij het aankopen van een huis kijk ik naar het overstromingsrisico van het betreffende woongebied’, gaf maar 23 procent van de deelnemers aan zich hierin te kunnen vinden.

Tussen 6 en 10 februari voert Rijkswaterstaat, in samenwerking met het hoogwaterbeschermingsprogramma en de waterschappen die zeventig jaar geleden slachtoffer waren van de watersnoodramp, campagne. Met de hashtags #welkedijkbeschermtjou en #joudijkonsland wordt opgeroepen selfies te delen met de dijk die jou beschermt. Verder is de website Overstroomik.nl ervoor om te berekenen hoe hoog het water bij jou in de buurt zou komen in het geval van een dijkdoorbraak.