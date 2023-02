Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers verbaasd over winnaar van Heel Holland Bakt: ‘Nog nooit zo oneens geweest’

Bijna 3,2 miljoen mensen kropen gisteravond voor de buis voor de ontknoping van het tiende seizoen van Heel Holland Bakt. Ze werden getrakteerd op een bloedspannende race met een uitslag waar niet iedereen het mee eens is.

Dit jaar doen niet drie, maar vier kandidaten mee aan de finale van Heel Holland Bakt: Amel, Zineb, Jan en Mercedes. De zieke Zineb kon er in de halve finale niet bij zijn, waarop de jury besloot een uitzondering te maken. De tweekoppige jury bestaat uit banketbakker Robèrt van Beckhoven en culinair publicist Janny van der Heijden.

Finale Heel Holland Bakt

De bakkers moeten in de laatste aflevering onder andere een hond van chocolade en een feesttaart met het cijfer tien (vanwege het tiende seizoen) maken. Ook moeten de kandidaten zorgen voor tartelettes, hartige soesjes, kleine gebakjes en petit fours.

De druk is hoog tijdens zo’n finale, en het lijkt erop dat publiekslieveling Jan hieronder is bezweken. „Ik had mijn dag niet”, zegt hij ook zelf. Als de juryleden overleggen over de winnaar, geven zij aan dat Jan eigenlijk de favoriet was. „Het is zo raar gelopen”, zegt Van der Heijden. „Als je het me gisteren gevraagd had, dan had ik gedacht: Jan. Die was ruim van tevoren klaar, had alles op een rijtje, wist precies wat hij ging doen. Vanaf vanochtend ging alles mis bij hem. Gek is dat hè?”

Van Duin merkt even later op dat Jan ook nog eens heel behulpzaam naar zijn medekandidaten was. „Je hebt een heel groot hart, want menigmaal heb je andere deelnemers over de eindstreep geholpen als het niet lukte. Dat siert je.”

Amel en Zineb

Amel wordt geprezen om haar „uitgesproken smaken”. „Niet allemaal even netjes, maar wel fantastisch gewerkt”, vindt Van Beckhoven. Van Duin vond het „een feest” dat Amel erbij was. „Je was zeker nooit saai. Een achtbaan aan emoties. Er gebeurde van alles bij jou rondom die bakplaat. Een aantal taarten zijn gewoon ingestort, er viel van alles op de grond. Het was eigenlijk altijd een puinhoop, maar je bent een overlever.”

Ook Zineb heeft goed gebakken, vinden de juryleden. „Altijd hele eigen smaken en een eigen karakter.” Van Duin geeft aan dat hij een zwak voor haar heeft. „Zineb was altijd de rust zelve in de tent. Bescheidenheid siert de mens, maar je hoeft helemaal niet zo bescheiden te zijn als je zo goed kunt als bakken als jij. En je kunt geweldig goed bakken.”

Mercedes wint

Ook Mercedes mag volgens de jury en Van Duin enthousiaster zijn over haar eigen bakprestaties. „Mercedes is twijfelachtig over haar eigen kwaliteiten. Maar ik moet je zeggen dat ik diep onder de indruk was”, zegt Van der Heijden. Van Beckhoven: „Wat ik leuk vind aan Mercedes is dat er zelf zo van geniet. Ze kan wel enorm in de stress schieten, of het gaat even fout, maar ze geniet er wel van.”

De bakkers zijn dit seizoen enorm aan gewaagd, geeft ook de jury toe. „Maar ik denk dat we het er wel over eens zijn wie de wedstrijd vandaag heeft gewonnen heeft”, zegt Van der Heijden.

Het is Mercedes die er met de chocoladebokaal vandoor gaat. „Ik had nooit verwacht dat ik hiertoe tot in staat zou zijn”, roept ze blij uit. Van der Heijden: „Het was een hele spannende finale. Mercedes is een zeer terechte winnares.” Ook Van Beckhoven is vol lof. „Ze is zeer creatief, dat heeft ze de laatste weken laten zien. Ze is echt enorm gegroeid.”

Kijkers verbaasd over uitslag

Op Twitter reageren veel kijkers met verbazing op de uitslag. Meerdere mensen klagen dat de prestaties in de rest van het seizoen niet mee lijken te tellen. „Ik ben het nog nooit zo oneens geweest met de uitslag. Mercedes was goed, maar niet de beste.”



Is er ook een VAR bij #heelhollandbakt? Ik lees ook protesten hier op Twitter dat Mercedes heeft gewonnen. — Theo Teitsma (@theoteitsma) February 5, 2023



Mercedes Roggen is een verrassende winnares van #heelhollandbakt maar ik vond haar feesttaart erg mooi en ze bakte rustig en met veel aandacht voor detail. #teamtaart #teampositief #hhb #mercedes @heelhollandbakt foto: Levin den Boer bron: ANP pic.twitter.com/HZ1vfTjMao — Tejo. 💭💬 (@digitejo) February 5, 2023



Heel erg gefeliciteerd, Mercedes! Maar Jan, man, wat had ik het jou gegund. Wat een bijzonder leuk mens ben jij #heelhollandbakt — Anna (@annanoordeloos) February 5, 2023



#heelhollandbakt Mercedes als winnaar, zeer onterecht, zeker niet als je kijkt naar het hele seizoen. De finale had echt door Zineb gewonnen moeten worden! pic.twitter.com/kLhcxxwmG1 — Dwayne Johnsson (@johnssond08) February 5, 2023



Niet te geloven de uitslag. Zineb was the best samen met Jan en Emel. En de speldjes voor meesterbakker is dus ook onzin😝 @NPO1 #heelhollandbakt — Capricorn (@Capricorn_groen) February 5, 2023

Je kunt Heel Holland Bakt terugkijken via NPO Start.