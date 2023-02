Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel steun voor met dood bedreigde Pim Lammers, dichtbundel vliegt de schappen uit

Pim Lammers trok zich afgelopen zaterdag na doodsbedreigingen terug als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek. De auteur was de gebeten hond nadat een oud verhaal van hem opdook op sociale media. Maar er klinkt ook veel steun voor Lammers. Zijn dichtbundel vliegt zelfs de schappen uit, zo werd vandaag bekend.

Lammers was gevraagd een Kinderboekenweekgedicht te schrijven omdat hij een expert is op het gebied van jeugdliteratuur over identiteit en diversiteit. Het verhaal dat rondging op sociale media gaat over de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer. Lammers schreef dit in 2015 voor een volwassen literair tijdschrift. De christelijke actiegroep Gezin in Gevaar, die zich naar eigen zeggen inzet tegen de „lhbti-dictatuur”, startte een petitie omdat Lammers een „pedofilie-schrijver” zou zijn. Politicus Wybren van Haga (BVNL) stelde Kamervragen omdat het verhaal „kindermisbruik verheerlijkt”.

Lammers zei zelf dat een gedicht schrijven hem geen doodsbedreigingen waard is. Hij noemde de aantijgingen tegen hem „pertinent onwaar” en deed aangifte. De boekenbranche veroordeelt de doodsbedreigingen scherp.

Stormloop op dichtbundel Pim Lammers

De dichtbundel Ik denk dat ik ontvoerd ben van schrijver Pim Lammers is afgelopen weekend uitverkocht. Dat bevestigt uitgeverij Querido vandaag. Er komt op korte termijn een herdruk. Arno Koek van boekhandel Blokker in Heemstede bevestigt de grote vraag naar het werk van Lammers. „Een derde van de webbestellingen afgelopen weekend betrof werk van Lammers”, stelt hij. “En die trend hoor ik ook bij collega’s. Mensen zijn nieuwsgierig naar zijn werk, maar willen hem ook steunen.” Volgens Koek gaan veel boekwinkels de komende dagen het werk van de auteur ook bewust onder de aandacht van bezoekers brengen.

De plotselinge stormloop op het boek lijkt een reactie te zijn op de doodsbedreigingen die Lammers ontving. Schrijversvakbond PEN riep auteurs op Lammers te steunen. Een soortgelijke oproep van bibliothecaris Marjolein Hordijk van de Bibliotheek Gelderland-Zuid om het boek van Lammers hoog in boekenlijst te laten belanden, werd gisteren veel gedeeld op sociale media. „Ik heb afgelopen dagen zoveel mensen gesproken die het gevoel hebben dat ze iets willen doen om tegengas te bieden in deze situatie die volledig aan het ontsporen is”, legt ze vanochtend uit. „Het liefst zou je iemand die dit overkomt willen beschermen tegen de woedende meute met hooivorken. Pim is een zeer integere jeugdschrijver die wezenlijke thema’s en problemen aansnijdt.”

De programmamaker en bibliotheekmedewerker merkt dat boeken over lhbti’s vaker weerstand oproepen. „Mensen die komen voorlezen uit inclusieve kinderboeken krijgen vrijwel altijd doodsbedreigingen”, vertelt ze. „Er is een groep mensen die vindt dat het indoctrinatie is als je kinderen vertelt dat er heel veel verschillende mogelijkheden zijn in het leven. Mijn ervaring is juist dat kinderen het heel fijn vinden als thema’s als identiteit vinden en jezelf kunnen zijn in verhalen bespreekbaar worden gemaakt.”

Schrijvers die steun betuigen worden bedreigd

Schrijvers die op sociale media hun steun hebben betuigd aan Pim Lammers worden zelf ook bedreigd. Dat zei Geneviève Waldmann, de voorzitter van de Groep Algemene Uitgevers (GAU), in het radioprogramma van NPO Radio 1 Met Het Oog Op Morgen. Het programma kon geen enkele schrijver vinden die in de uitzending durfde te reageren op de kwestie.

„Ik kan mij dat voorstellen”, stelde Waldmann. „Ik weet dat een van de auteurs die gisteren meteen in de pen is geklommen om Pim te ondersteunen nu zelf ook bedreigd is. Dus je wacht het wel even af en houdt wel even op met berichten posten op sociale media.”

Boekenkoepel CPNB stelde in een reactie dat de „literaire vrijheid onder extreme en voor de CPNB onacceptabele druk staat”. De organisatie riep de politiek op het gesprek aan te gaan over de veiligheid van auteurs. Volgens voorzitter Waldmann van de GAU zijn de doodsbedreigingen die schrijvers ontvangen vanwege verhalen die ze hebben geschreven „gevaarlijk, eng en onveilig voor schrijvers”. „Op sociale media weet je niet wie je tegenstander is, je kunt je niet verdedigen.”

Reacties Mark Rutte en Yvonne Coldeweijer

Premier Mark Rutte veroordeelde de doodsbedreigingen aan het adres van Lammers gisteren op Twitter. „Het vrije woord is een groot goed in onze rechtsstaat. Alleen de rechter stelt grenzen. Doodsbedreigingen zijn onaanvaardbaar”, schreef hij. Ook staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) liet weten dat „doodsbedreigingen aan het adres van schrijvers, kunstenaars en makers onacceptabel zijn. Ongeacht hoe je hun werk interpreteert of wat je ervan vindt.”



Het vrije woord is een groot goed in onze rechtstaat. Alleen de rechter stelt grenzen. Doodsbedreigingen zijn onaanvaarbaar. https://t.co/6IM50ErSoX — Mark Rutte (@MinPres) February 5, 2023

Yvonne Coldeweijer heeft honend gereageerd op de tweet van Rutte. „Groot goed? Ik mag iemand niet eens een iets te lang gebakken snackje noemen, anders krijg ik een boete van 50.000 euro. En minpres komt op voor vrijheid van meningsuiting met betrekking tot een pedogedicht. De wereld is knettergek geworden”, schrijft de juicekoningin op Instagram. Ze doelt daarmee op de uitspraak in de rechtszaak tussen haar en Rachel Hazes. De rechter vond dat Coldeweijer haar geen „gecremeerde kroket” meer mag noemen.