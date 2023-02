Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bridget Maasland doet boekje open over donkere tijd die zij had: ‘Heel vermoeiend om in mijn hoofd te leven’

In een emotionele aflevering van het EO-programma De Kist doet Bridget Maasland een boekje open over een donkere tijd in haar leven. De presentatrice heeft in haar leven meerdere keren met de dood van anderen te maken gehad, maar vertelt in het programma zelf ook periodes te hebben gehad waarin ze niet meer wilde leven.

„Het is soms gewoon druk in mijn hoofd. Het is dan heel vermoeiend om in mijn hoofd te leven”, vertelt Maasland tegen De Kist-presentator Kefah Allush.



Maasland kwam al jong in aanraking met de dood

Al jong kwam Maasland voor het eerst in aanraking met de dood. Toen Maasland achttien was, overleed haar toenmalige schoonmoeder. „Zij was eigenlijk een tweede moeder voor mij. Het is al lang geleden, ik was 18 en ben nu 48, maar er komen heel veel emoties los nu we erover praten. Meer zelfs dan toen. Misschien is het omdat zij stierf toen ze nog maar 48 was en ik nu zelf 48 ben? Of omdat ik een kind heb? Of heeft het te maken met de overgang dat ik zo emotioneel ben?”, vertelt de presentatrice met tranen in haar ogen.

Sinds het overlijden van haar toenmalige schoonmoeder kampt Maasland met donkere gedachten. Iets waar ze normaal gesproken niet graag over praat, maar het nu toch voorzichtig bespreekt met Allush. „Zwaarmoedig. Donker, heel donker werd het dan. Niet meer willen leven. Zo concreet, ja”, beschrijft Maasland haar gevoelens van die periode.

‘Blijkbaar vind ik mezelf niet genoeg om voor te leven’

In plaats van met haar problemen te dealen, schoof Maasland ze veelal aan de kant en ‘loste’ ze ze op door dingen te bedenken om te doen. „Weg, weg daarvan. Op een gegeven moment werd dat makkelijker, want toen kreeg ik een kind. Als je iets hebt om voor te leven, dan is dat niet zo moeilijk”, vertelt ze. Maar voordat ze moeder werd, waren er soms periodes waarin Maasland niet meer wilde leven. „Blijkbaar vind ik mezelf niet genoeg om voor te leven. Dus ik was heel blij dat ik zo’n klein hummeltje in m’n leven had. Ik schrik er zelf ook van. Dat heb ik blijkbaar weleens.”

Voor Allush, wie Maasland vooral kent als een vrolijke presentatrice, komt het verhaal als een schok. „Dit is wie je echt bent. Maar wat is het dan zwaar om de hele tijd die ander te moeten zijn”, zegt hij. „Ja, zeker. Het is niet dat ik de hele dag iets speel, want als ik bijvoorbeeld met mijn zoon ben, heb ik het echt heel erg leuk. Maar ik vind het ook wel zwaar dat er dan ook nog door de buitenwereld wordt geoordeeld, dingen worden ingevuld en aannames worden gedaan.”

Allush vraagt zich dan ook af waarom Maasland voor de showbizzwereld heeft gekozen. „Ja dat vraag ik mezelf ook elke dag af”, geeft ze toe. „Maar ik ben ook een alleenstaande moeder die gewoon moet leven. Ik ben niet zielig, ik heb mijn zaken goed voor elkaar, maar ik heb er wel altijd hard voor moeten werken. Ik ben ook goed in mijn werk en ik vind het leuk, maar al die randverschijnselen vind ik verschrikkelijk.”

Kijkers herkennen zich in verhaal van Maasland

Allush merkt op hoe Maasland heus wel een kwetsbare kant heeft. „Maar die heb je een lange tijd goed verborgen gehouden”, meent hij. „Ja, maar als er niet naar wordt gevraagd, hoef je het niet de hele tijd te laten zien en er niet mee te koop te lopen, toch?” reageert Maasland.

De Kist-kijkers herkennen zich in het verhaal van Maasland. „Alsof ik in de spiegel kijk”, twittert één kijker. „Nooit gedacht dat ik me ooit in Bridget Maasland zou herkennen”, schrijft een andere kijker.



Bridget,

Een lieve, goede en mooie vrouw.

Denk je aan zelfdoding? 113 zelfmoordpreventie is er dan voor je. Je kunt geheel anoniem chatten of bellen met het gratis nummer 0800-0113.

De Kist kijk je terug via NPO Start.