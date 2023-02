Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Adverteren met adres Kaag, opruiing en desinformatie gaat moeiteloos op TikTok

Op TikTok krijgen advertenties die tot doel hebben de aankomende Provinciale Statenverkiezingen te saboteren, vrij spel. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van BNR. De moderatoren van het sociale mediaplatform lieten moeiteloos doxxing van minister Sigrid Kaag, desinformatie en zelfs oproepen tot geweld passeren.

Op TikTok is er een algemeen verbod op politieke advertenties, maar dit blijkt in de praktijk toch niet zo goed te werken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

BNR begon met 'simpele' desinformatie aan te bieden aan TikTok. Zo planden we advertenties in op verkiezingsdag met daarin de claim: 'De stembureaus zijn gesloten in jouw gemeente.'

Dit kwam geruisloos door het reviewing proces van TikTok. pic.twitter.com/flLRzvmOZ5 — Aäron Loupatty (@aaron_loupatty) February 27, 2023

TikTok-advertenties met desinformatie goedgekeurd

Voor het onderzoek plaatste BNR zeven advertenties met politieke inhoud, met het verzoek deze te verspreiden op de dag van de verkiezingen, 15 maart. Zes ervan werden door TikTok voor plaatsing goedgekeurd.

In de goedgekeurde advertenties kwam allerlei desinformatie over de verkiezingen voorbij. Zo bracht één van de advertenties het nieuws naar buiten dat de stembussen gesloten zouden zijn op 15 maart, wat zou kunnen leiden tot een lagere opkomst. Een andere advertentie riep kijkers op tot geweld met de tekst ‘Rutte moet oprotten! Bestorm de Tweede Kamer’. Ook een TikTok met het woonadres van minister van Financiën Sigrid Kaag en de tekst ‘Naar Kaags huis met fakkels, de fik erin!’ keurden de moderatoren goed.

Eén advertentie werd afgekeurd. In deze video was een oproep van minister president Mark Rutte om te gaan stemmen te zien, gevolgd door beschuldigingen van stembusfraude.

‘Nooit goedgekeurd mogen worden’

Na vragen van BNR heeft TikTok de publicatie van de advertenties alsnog voorkomen. „De veiligheid van het platform heeft voor ons de hoogste prioriteit”, laat het bedrijf via een woordvoerder aan BNR weten. „Deze advertenties hadden nooit goedgekeurd mogen worden.”

Maar waarom de advertenties in eerste instantie toch wél goedgekeurd werden, kan het bedrijf niet zeggen. „We hebben strenge regels. We laten politieke advertenties niet toe en zeker niet deze video’s. Ze hadden niet goedgekeurd moeten worden”, aldus Theo Bertram, hoofd public affairs voor TikTok in Europa, tegen BNR.

TikTok verbieden op werktelefoons rijksambtenaren

Twee weken geleden pleitte een meerderheid van de Tweede Kamer er al voor om Rijksambtenaren te verbieden TikTok op hun werktelefoon te hebben. CDA-Kamerlid Evert Jan Slootweg liet tijdens het Kamerdebat weten zich grote zorgen te maken over de gegevensbescherming bij rijksambtenaren.

Net zoals Slootweg, maakt ook D66-Kamerlid Hind Dekker-Abdulaziz zich zorgen. „Het bestrijden hiervan is belangrijk, al helemaal in verkiezingstijd. Oproepen tot geweld kan al helemaal niet.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.