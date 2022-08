Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is het onderzoek rond The Voice of Holland wel onafhankelijk genoeg?

Na alle ophef rond het The Voice-schandaal werd duidelijk dat nader onderzoek de boel verder moest uitwijzen. Tv-producent ITV, die verantwoordelijk is voor de talentenjacht, laat dat ‘onafhankelijke’ onderzoek doen door een advocatenkantoor dat wellicht toch niet zo onafhankelijk is. Hoe zit dat?

ITV koos ervoor om nader onderzoek naar het seksueel overschrijdend gedrag binnen The Voice te laten doen door het Amsterdamse advocatenkantoor Van Doorne. Het schandaal kreeg landelijke bekendheid doordat namen van onder meer Marco Borsato, Ali B, Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn Nieman hier onlosmakelijk mee verbonden raakten.

Onafhankelijk onderzoek naar The Voice-schandaal ITV

Maar waar wringt nu de schoen? Van Doorne werkte in het verleden voor ITV. Onderzoeksplatform Follow the Money kaart aan dat de geschiedenis leert dat dit soort onderzoeken minder onafhankelijk zijn dan ze lijken. „Uit verscheidene zaken blijkt dat deze onderzoeken niet onafhankelijk zijn en vooral dienen om frauderende bedrijven uit de wind te houden.” Want, stelt Follow the Money, advocaten dienen hun betalende cliënt. Wie betaalt het onafhankelijke onderzoek? Producent ITV.

De tuchtrechter voor de advocatuur moest eraan te pas komen. Maar die constateerde geen belangenverstrengeling zolang advocatenkantoren die onderzoek doen, de cliënt maar niet adviseren over de zaak. ITV kan verdergaan met het onderzoek. „Dit laat alle ruimte voor Zuidas-kantoren om zulke lucratieve onderzoeken te blijven doen, terwijl ze twee deuren verderop in de gang omzet draaien met werk voor diezelfde cliënt”, aldus het onderzoeksplatform.

Belangen van slachtoffers of belangen van ITV voorop?

Het onderzoek van Van Doorne dient ook voor ‘extern gebruik’, wat inhoudt dat de onderzoeksresultaten worden gedeeld met bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie of een toezichthouder. ITV claimt dat zij het juridisch advies voor hun productiebedrijf en het onderzoek gescheiden houden.

Follow the Money haalt aan dat er al langere tijd een financiële strijd tussen John de Mol en ITV speelt. „Die samenhangen met ITV’s overname van De Mols bedrijf.” Inmiddels is vastgesteld dat John de Mol mogelijk al langer van de misstanden bij The Voice afwist. Wat zou betekenen dat de financiële schade die ITV opliep, onder De Mol zijn verantwoordelijkheid viel. Een welles-nietes verhaal tussen twee grote TV-magnaten. Maar „dat roept vervolgens de vraag op of de belangen van de slachtoffers in dit onderzoek voorop staan of de belangen van ITV”, schrijft het onderzoeksplatform.

Advocaten kritisch op onafhankelijkheid

Critici van binnen en buiten de advocatuur stelden dat zo’n onderzoek niet bij een advocatenkantoor thuishoort. En ook de VVD stelde Kamervragen over dit kantoor en het onderzoek. Follow the Money vroeg meerdere advocaten naar hun deskundige mening over het onderzoek. En zij bleken het eens met elkaar. Zo vreest advocaat Esther Vroegh dat de aangevers opnieuw slachtoffer worden, nu van een vete in de rechtbank tussen ITV en Talpa. Ook noemde advocaat Olaf Trojan het een „mistige gang van zaken” en vindt advocaat Sebas Diekstra, die de slachtoffers van The Voice bijstaat, dat zijn cliënten niet bij Van Doorne moeten aankloppen. „Van Doorne is wellicht niet de vaste advocaat van ITV, maar werkt wel in opdracht van ITV. Dat is al scheef. Dat tast de onafhankelijkheid aan”, aldus Diekstra.