Meer sappige content rondom Harry & Meghan: ‘Zelden sprak een lid van de koninklijke familie zo openlijk’

Ben je in een zwart gat gevallen na het kijken van de Netflix-documentaire Harry & Meghan? Geen zorgen: voor wie nieuws rondom het Britse koningshuis verslijt, blijft het voorlopig smullen geblazen. Maandag is een exclusief interview met prins Harry te zien op Videoland.

Dat is niet het enige: een dag later, op 10 januari, komt Harry’s autobiografie Spare uit. Hierin beweert de prins onder andere dat hij geslagen werd door zijn oudere broer William, nadat William langskwam om het uit te praten. Ook klaagt Harry over zijn ondergeschikte rol aan zijn broer.

Prins Harry gaat uitgebreid in op leven binnen koninklijke familie

In het negentig minuten durende interview gaat prins Harry vanuit Californië, waar hij tegenwoordig woont, uitgebreid in op het leven binnen en buiten de koninklijke familie. In gesprek met Tom Bradby, die hij al meer dan 20 jaar kent, doet hij zijn persoonlijke verhaal uit de doeken.

Het interview wordt geproduceerd door het meermaals bekroonde productiebedrijf ITN Productions voor ITV. Eerder produceerde ITN Productions Harry & Meghan: An African Journey. Michael Jermey, Director of News and Current Affairs van ITV, belooft alvast dat het een openhartig interview wordt. „Het komt zelden voor dat een lid van de koninklijke familie zo openlijk spreekt over hun ervaring in het hart van het instituut. Tom Bradby’s interview met prins Harry is er één die iedereen met interesse in de Britse monarchie zou moeten willen zien.”

Ook Ian Rumsey, ITN Productions Managing Director and Executive Producer, tempert de verwachtingen niet: „Harry’s versie van de gebeurtenissen bevat veel elementen die we nog nooit eerder hebben gehoord. Het is een rauw en intiem perspectief op zijn relaties met de mensen die het dichtst bij hem staan en de momenten die hem hebben gevormd.”

Wat is er aan de hand met Harry & Meghan?

Heb je de soap helemaal gemist? Dan een kleine opfrisser: Harry is de hertog van Sussex, Meghan Markle nu hertogin. Hij is de zoon van koning Charles en wijlen Diana en broer van toekomstig Britse vorst William. Zij is een voormalig Amerikaans actrice. Een sprookje, zou je denken, maar er is nogal wat te doen geweest rondom het echtpaar. Twee jaar geleden keerden Harry en Meghan het koninklijk huis de rug toe, zij willen er in titel niet meer bij horen. In de Netflix-docu Harry & Meghan gaat het stel dieper in op waarom zij het koninklijk huis ontvluchtten. Overigens mag je die docu volgens de verslaggever die namens Metro keek best overslaan:„Als Harry & Meghan niet had bestaan, was er niemand in de wereld slechter van geworden. Beter wel.” Succesvol was het wel: de Amerikaanse entertainmentwebsite Deadline meldde dat in één dag 2,4 miljoen Britten de eerste aflevering hadden bekeken.

‘Harry: The Interview’ is maandag 9 januari te zien bij Videoland.