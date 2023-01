Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Apple-medewerker vertelt over doodsangsten die hij uitstond tijdens gijzeling: ‘Het gaat nog steeds niet goed’

Begin vorig jaar werd het land opgeschrikt door een gewelddadige gijzeling in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam. Winkelmedewerker Alex Manupatty schoof gisteravond aan bij Op1 om hierover te vertellen.

De gijzeling in de Apple Store duurde urenlang en kwam ten einde toen de gijzelaar die gijzelnemer Abdel Rahman Akkad (27) onder schot hield het op een lopen zette. De gijzelnemer ging de gijzelaar achterna en werd eenmaal buiten hard aangereden door een politieauto. Ongeveer zeventig mensen konden tijdens en na afloop van de gijzeling door de politie in veiligheid worden gebracht. De gijzelnemer overleed aan zijn verwondingen.

Alex Manupatty over gijzeling: ‘Ik keek recht in zijn loop’

Manupatty vertelt bij Op1 over de bewuste dag. „Ik liep in de winkel, kwam mijn klant tegen en toen gebeurde er iets”, blikt hij terug. „Ik dacht eerst van: je werkt op het Leidseplein, daar kan weleens iets gebeuren.” Op het moment dat Manupatty de schoten hoorde, drong de ernst van de situatie tot hem door. „Ik ben eerst om me heen gaan kijken: waar komt het vandaan? Toen heb ik mijn klant aangetikt en gezegd dat we weg moesten wezen. Ik wil naar de nooduitgang lopen en ik zie daar mensen bij de lift staan.” Volgens hem mag je dit in zulke situaties niet doen. „Dat leer je op trainingen, dat gaat gewoon niet. In paniek drukte ik op het knopje, maar ik was ook weer aan het weglopen. Op het moment dat ik wegloop kijk ik recht in zijn loop.”

Manuputty was ervan overtuigd dat de gijzelaar ging schieten. „Ik had zoiets van: dit is het laatste. Ik zei tegen iedereen dat ze moesten bukken en op dat moment richtte hij zijn pistool op een heel groot scherm dat we hadden staan en schoot daarop.” Hierna heeft Manupatty met een pasje een kast naast de lift opengemaakt. „Daar heb ik iedereen ingeduwd.” Dat ging om zijn klant en een moeder en een kind. „Ik heb die drie er eerst in gedaan, daarna ben ik er zelf in gegaan. Ik ben er nog even uit gegaan om te kijken of we toch via de nooduitgang of de weg naar de kantine weg konden, maar op dat moment kwam hij weer onze richting op.”

‘Ik ben nog steeds vaak bang’

Uiteindelijk heeft Manuputty vier uur lang in de kast vastgezeten. Gisteravond heeft hij de beelden voor het eerst teruggezien. Dat vindt hij nog steeds moeilijk. „Je zit in een kast en je ziet niet wat er om je heen gebeurt. Ik kijk er gewoon niet graag naar.” Ook erover praten vindt hij nog steeds lastig. Toch kiest hij ervoor om dat te doen. „Het is lastig om erover te praten, omdat het toch nog heel veel met me doet. Maar ik vind het ook wel heel fijn om erover te praten. Ik zit zelf nog in een film, maar het is gewoon de werkelijkheid.”

Hij vertelt dat hij nog steeds veel last van de gijzeling. „Het gaat nog steeds niet goed. Ik ben nog vaak bang. Van knallen, ik hoorde net een camera die heen en weer ging, daar word ik al zenuwachtig van. Ik ben steeds aan het scannen wat er om me heen gebeurt.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.