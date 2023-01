Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘White Lives Matter’ was ook al in Venlo te zien: ‘Verwerpelijk’

Nog vóór ‘White Lives Matter’ op de Erasmusbrug in Rotterdam werd geprojecteerd, was de racistische leus al te zien tegen de gevel van het UWV-gebouw in Venlo. „Verwerpelijk en on-Venloos”, vindt de burgemeester.

Met een beamer werd op 28 december met blauwe letters de tekst ‘White Lives Matter’ tegen de gevel van het gebouw aan de Prinsessesingel geprojecteerd. De term ontstond in 2015 ontstond als een reactie op de antiracismebeweging Black Lives Matter.

Ook stickers in het centrum met soortgelijke opschriften als ‘White Lives Matter’

Burgemeester Antoin Scholten gaat maandag met de politie overleggen welke stappen ondernomen kunnen worden. Inmiddels is begonnen met het verwijderen van stickers in het centrum van Venlo met een soortgelijk opschrift. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente laten weten naar aanleiding van berichtgeving in De Limburger vandaag. Scholten heeft laten weten de actie in zijn stad „verwerpelijk en on-Venloos” te vinden.

Strafrechtelijk onderzoek naar de actie in Rotterdam

Op de Erasmusbrug in Rotterdam waren tijdens de jaarwisseling naast ‘White lives matter’ ook andere racistische leuzen als ‘vrolijk blank 2023’ en ‘Zwarte piet deed niets verkeerd’ te lezen. Een andere leus was ‘we must secure the existence of our people and a future for white children‘, wat in Amerika in alternatief rechtse kringen wordt gebruikt. Op sociale media gingen beelden rond van de projecties. „Een schande”, vonden veel twitteraars.

Waar de projectie op de Erasmusbrug precies vandaan kwam, is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) doet inmiddels strafrechtelijk onderzoek naar de racistische actie. Iedereen die iets heeft gezien, bijvoorbeeld een projector, wordt gevraagd zich te melden. De teksten die op de Erasmusbrug verschenen zouden niet binnen de vrijheid van meningsuiting vallen. „Een van die grenzen is dat uitingen nooit mogen aanzetten tot discriminatie of een andere bevolkingsgroep mogen beledigen”, zei het OM eerder deze week.