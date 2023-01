Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

André van Duin denkt niet dat mensen ‘erg’ om hem gaan rouwen

André van Duin denkt niet dat veel mensen zijn overlijden heftig gaan vinden. Dat vertelde hij gisteren in De 10 Vragen tegen Rob Kemps. In de eerste week van januari stelt Kemps elke dag een andere BN’er dezelfde tien vragen. In de aflevering van gisteren was André van Duin aan de beurt. Hij praat over rouwen, afscheid nemen en zijn overlijden. De 75-jarige presentator en komiek denkt niet dat het ‘zo erg’ zal worden wanneer hij ooit het loodje legt.

Eerder deze week ging Kemps al in gesprek met onder meer Jeroen Pauw en Johan Derksen. Vanavond is de aflevering met Paul de Leeuw te zien en sluit hij vrijdag af met Patricia Paay.

André van Duin bescheiden in interview

Al snel gaat het interview de diepte in en praat Van Duin over de dood. Een onderwerp dat vaak centraal staat in interviews die hij aflegt. De komiek beeldt zich het scenario in dat hij komt te overlijden en daarover zegt hij het volgende: „Er komt ongetwijfeld een nieuwsbericht, dat ligt geloof ik al klaar. Maar verder, ik denk dat mensen denken: ‘Oh wat jammer nou’, maar dat ze het ook de volgende dag alweer min of meer vergeten zijn.” Kemps is het daar overduidelijk niet mee eens. Zijn verbaasde blik suggereert bijna dat hij verontwaardigd is. „Ik denk dat echt”, zegt Kemps over dat Van Duin wél lang herinnerd wordt. „Maar dat is misschien lastig om over jezelf te zeggen. Iedereen houdt namelijk van jou.” Die gedachte vindt de Heel Holland Bakt-presentator wel fijn.

Afscheid nemen

Presentator Kemps stelt dat André van Duin minstens zo’n groot afscheid als koningin Wilhelmina zou moeten krijgen. „Zou het zo erg worden?”, lacht de komiek. „Nee, dat denk ik niet.”

Afscheid nemen van Van Duin zit er mogelijk voor zijn nabestaanden niet eens in. Hij wil namelijk misschien zijn lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. Dat maakte de komiek enkele jaren geleden bekend. „De situatie is wel een beetje veranderd”, zegt hij. Met deze opmerking verwijst Van Duin naar zijn liefde Fernando. „Hij heeft daar zeker andere ideeën over. Hij is meer van het cremeren of begraven.”

Je kunt de aflevering terugkijken op KIJK.nl.