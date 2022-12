Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Chantal Janzen ‘gelikt’ door radio-dj’s Frank Dane en Jelte van der Goot

In het radio-programma De 538 Middag met Frank hebben radio-dj’s Frank Dane en Jelte van der Goot gistermiddag een wel heel bizarre gebeurtenis onthuld: „We hebben Chantal Janzen gelikt”, vertelden de twee in de uitzending.

Gelukkig maakte het duo al snel duidelijk dat het ging om het wassenbeeld van de presentatrice. Maar of dat het verhaal minder gek maakt?

Radio-duo wilde bij onthulling nieuw beeld Chantal Janzen zijn

Na dertien jaar kreeg Janzen vorige week een nieuw wassenbeeld in het Amsterdamse Madame Tussauds. De heren van Radio 538 wilden maar al te graag bij de onthulling van dit nieuwe beeld zijn en besloten in de auto te springen naar Amsterdam. Maar bij alleen kijken naar het beeld, bleef het niet. Op Instagram plaatste Dane gistermiddag een video waarin hij en Van der Goot de presentatrice een lik geven. „Sorry Chantal Janzen”, schreef hij onder de video.



In De 538 Middag met Frank besluiten de twee Janzen op te bellen om haar alles te vertellen over de ‘ontmoeting’ met haar wassenbeeld. Als ze opneemt, weet ze al direct waar het over gaat. „En? Heb je eraan gelikt?”, vraagt ze Dane op de man af. „Hoe ben je erachter gekomen?”, reageert Dane, die inmiddels de slappe lach heeft. „Ja ik had een soort voorgevoel”, begint Janzen. „Je bent meteen de auto ingesprongen en eraan gaan likken. Het is een soort voodoopop, er zit een sensor in, dus ik dacht al iets te voelen.”

Bedrijfsuitje naar wassenbeeld Chantal Janzen

De mannen hebben er een gezellig bedrijfsuitje van gemaakt, zo vertellen zij aan Janzen in de uitzending. „We waren er echt, toen jouw beeld werd neergezet op de nieuwe plek. Ze waren nog bezig met de laatste dingetjes, zoals jouw haar aan het kammen en je jurkje goed aan het doen. Maar wij waren daar eigenlijk alleen om jou te likken, dus we hoopten dat die mensen maar snel weg gingen”, begint Dane. „Het was heel ongemakkelijk, want die mensen waren op een geven moment ook van: nou je hebt nu zo’n vijf minuten naar Chantal gekeken, nu is het wel leuk geweest toch?”

Gelukkig voor het duo duurde het uiteindelijk niet heel lang voordat zij de enige twee in de ruimte waren, mét het beeld. „Drie, twee, één… en toen hebben wij allebei een likje genomen”, vertelt Dane. Maar nu brandt er nog één vraag bij Janzen: „Waar hebben jullie gelikt?” Dane geeft toe haar linkerwang te hebben gelikt. „Ik wil even voor de duidelijkheid gezegd hebben: ik heb vooral geproefd, maar bij Jelte zat er wel iets seksueels bij. Hij heeft gelikt alsof hij aan een ijsje aan het likken was.”

Van der Groot schiet in de lach, maar ontkent stellig dat het een ‘seksuele’ lik was. „Ik dacht we moesten likken, dus dat deed ik ook”, verdedigt hij zichzelf. „Maar je proeft heerlijk, dus we kunnen het iedereen aanraden!” grapt Dane. Waarop Janzen snel lachend zegt: „Nee, nee, zeg dat nou niet! God, wat zullen die mensen van Tussauds blij met ons zijn.”