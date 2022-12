Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verbijstering om tweet van oud-VVD-minister over asielcrisis: ‘Schande’

Uri Rosenthal, oud-minister van Buitenlandse Zaken en oud-fractievoorzitter van de VVD, heeft voor de nodige verbaasde reacties gezorgd vanwege een tweet. Daarin reageerde hij op de uitspraak van de rechter die een streep zette door het nareisverbod. Die was door het kabinet ingevoerd om de instroom van familieleden van toegelaten asielzoekers tijdelijk te beperken.

In zijn tweet haalde Rosenthal, die een voorstander is van zo’n inreisbeperking, hard uit naar de rechter. „Rechter vindt gezinshereniging belangrijker dan hoofd bieden aan opvangcrisis. Je kunt vandaag de dag beter rechter worden dan de politiek ingaan. Machtsevenwicht verstoord!”, schreef hij.

Maar zijn commentaar is tegen het zere been van veel twitteraars, die fel naar hem uithalen. „Doe nou niet zo dom”, zegt Tim Hofman onder meer.



Rechter zet streep door nareisbeperking

Al maanden kan Nederland de aantallen asielzoekers niet aan, met schrijnende situaties bij aanmeldcentrum Ter Apel tot gevolg. Daarom wilde het kabinet de instroom beperken door een nareisbeperking in te stellen. Dat zou betekenen dat asielzoekers die hier een vergunning hebben gekregen, tijdelijk geen gezinsleden over mogen laten komen naar Nederland.

Maar die beperking kent geen wettelijke basis, concludeerde de rechter gisteren. Die oordeelde dat de nareismaatregel in strijd is met de Nederlandse Vreemdelingenwet en twee bepalingen in de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. Tot ongenoegen van Uri Rosenthal, die na de uitspraak van de rechter de gewraakte tweet de wereld instuurde.

Oud-VVD-minister heeft het verbruid vanwege tweet

Veel bijval krijgt Rosenthal niet. Integendeel, het is vooral kritiek op zijn opmerking die de klok slaat. „Verbijsterend dat een oud-minister dit tweet”, reageert politiek onderzoeker Chris Aalberts. Ook Tim Hofman laat zich uit over de tweet en noemt die ‘dom’. Anderen spreken van een schande.

„Wat een ontzettend schandelijke suggestie van iemand met uw achtergrond. Beschamend, een rechter maakt geen wetten maar toetst die. De regering houdt zich niet aan de eigen wetten en ze wisten dat de rechter dit ging zeggen, zodat prutsers als u de rechter zouden ondermijnen”, schrijft een ander.



