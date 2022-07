Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritiek op Bas Smit en Nicolette van Dam vanwege Amsterdamse Zomer: ‘Fyre Festival, maar dan in Amsterdam’

Het festival The Best Of De Amsterdamse Zomer verliep afgelopen zaterdag niet geheel soepel. Het regende klachten op sociale media en organisatoren Bas Smit en Nicolette van Dam boden daarop hun excuses aan. Maar er is ook goed nieuws: op dag twee herpakte het festival zich.

The Best Of De Amsterdamse Zomer is een tweedaags evenement in het Olympisch Stadion waar artiesten van eigen bodem optreden. Niet de minste namen prijkten op de line-up: zo brachten onder andere Tino Martin, Gerald Joling, Trijntje Oosterhuis, René Froger, Rolf Sanchez en Edsilia Rombley hun nummers ten gehore.

Uren in de rij voor een drankje

Het beloofde dus een mooi festival te worden, maar helaas liep het anders. De reacties op Twitter, Instagram en Facebook waren niet mals. Bezoekers hadden nogal wat aan te merken over de organisatie van het liedjesfestijn. Zo moesten mensen urenlang in de rij wachten op een (lauw) drankje, was de wijn op een gegeven moment zelfs helemaal op en deden de pinautomaten het niet. Ook was er kritiek op de hoge prijzen en het geluid. Er werd zelfs een vergelijking met het dramatisch verlopen Fyre Festival gemaakt.

Sfeerbeeld van gister. Langer naar de bar gekeken dan naar het podium. En velen met mij. Ben je een uur verder en krijg je lauw drinken! Half 10 was alle wijn al op. Helemaal kut… En dat voor veel geld!!! 😑 #Amsterdamsezomer @BasSmit1 @NicoletteVanDam pic.twitter.com/1HH3W1KjRL — Linzie (@linziebrugh) July 3, 2022



Wat in potentie heel leuk had kunnen zijn viel toch wat in het water, we hebben de helft van de acts niet gezien omdat we in de rij stonden voor drinken.. na 1u in de rij voor de bar, waar alleen maar incapabele mensen achter stonden, bleek de wijn uitverkocht #amsterdamsezomer — Susan (@susanvonk) July 2, 2022



Hahaha iedereen WOEST op #amsterdamsezomer en Bas Smit. Bas Smit is mijn minst favoriete influencer van allemaal. Wat een heerlijke bonje voor de zondag. pic.twitter.com/7TWQt7n90B — Jelmer Visser (@DieTukkerfries) July 3, 2022



berichten van #amsterdamsezomer kort samengevat: 2 dagen * ca 2 miljoen euro entree, eten stervensduur en drank te snel uitverkocht, dronken artiesten op podium, chaos dus. En Bas Smit wijdt de chaos en tekorten en logistieke chaos aan personeelstekort. 👎👎👎 — Antoon (@aleurs) July 3, 2022

Excuses van Bas Smit en Nicolette van Dam

Mede-organisatoren Bas Smit en Nicolette van Dam gingen daarop door het stof. Op Instagram boden ze hun excuses aan. „Wat was het een geweldige show, maar ook wij zijn net als jullie teleurgesteld in het verloop van deze editie van TBODAZ i.v.m. de drukte bij drank- en eetfaciliteiten. We hebben helaas te maken gehad met factoren die we niet meer opgelost kregen, zoals ruim een derde van het barpersoneel wat niet op kwam dagen en een pinstoring. We hebben geprobeerd dit op te lossen, maar kregen dit in deze uitdagende markt niet meer voor elkaar. Onze oprechte excuses. Ook wij hadden dit liever anders gezien en voelen dat we tekort zijn geschoten”, was te lezen in een verklaring.

Het is niet de eerste keer dat Smit onder vuur ligt. Zo bleek op de werkvloer van het bedrijf Zapp, waar hij investeerder van is, sprake te zijn van drugsgebruik, overlast en seksisme.

Amsterdamse Zomer herpakt zich

De organisatie heeft na de ophef van zaterdag met man en macht naar een oplossing gezocht om zondag wél vlekkeloos te laten verlopen. Zo plaatsten Smit en Van Dam op Instagram een oproep voor meer barpersoneel. Die inspanningen blijken niet voor niets te zijn geweest, want over zondag zijn de reacties overwegend positief. Juicekanaal Life of Yvonne laat weten dat ze veel positieve berichten over de tweede dag heeft gekregen.



