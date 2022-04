Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bedrijf van Bas Smit ligt onder vuur: ‘Drugsgebruik, overlast en seksisme’

Bas Smit staat bekend om zijn ietwat jolige video’s op zijn Intagram-pagina. Vaak maakt hij daarmee reclame voor een product of initiatief. Zo ook voor flitsbezorgdienst Zapp. Maar op de werkvloer van dat bedrijf blijkt sprake te zijn van drugsgebruik, overlast en seksisme.

De goedlachse Smit, ook wel bekend als de man van presentatrice Nicolette van Dam, is een waar marketingkanon voor allerlei merken en goede doelen. Hij trekt een gek pakje aan, doet een ironisch dansje en gooit zijn bekende schaterlach er nog in en je hebt een succesvol reclamemiddel. Het werkt, want het account van Smit heeft honderdduizenden volgers.

Bedrijf Bas Smit onder vuur door overlast

Smit promoot dus ook de bezorgdienst Zapp, waar hij zelf investeerder van is. In zijn promo-materiaal voor Zapp verschijnt hij dan in blauw bezorgtenue om het boodschappenbedrijf te promoten. Echter concludeert Het Parool dat er bij Zapp nou niet echt sprake is van een veilige werkomgeving.

Integendeel het „regent zelfs klachten”, volgens de Amsterdamse krant. In het artikel komt vooral het distributiepunt aan het Zeeburgerpad in Amsterdam Oost aan bod. Zo zouden omwonende klagen, (voormalig) werknemers spreken van drugsgebruik op de werkvloer en een onveilige werkplek voor vrouwen. De gemeente Amsterdam bevestigt dat er zo’n honderd meldingen van overlast zijn over het Zapp-filiaal in Oost.

Drugsgebruik en seksisme op de werkvloer van Zapp

Het Parool sprak met meerdere werknemers van het bedrijf van Smit. „Het is een gekkenhuis, bijna iedereen gebruikt drugs – bezorgers én orderpickers”, vertelt een medewerker. „Als je de winkel binnenkomt, kan je de wiet vaak gewoon ruiken en er wordt gesnoven.”

Dat drugsgebruik leidt ook tot seksistische opmerkingen richting de vrouwelijke collega’s. „Als vrouw voelde je je dan niet op je gemak. En als een supervisor zoiets zei en je ging er niet in mee, dan moest je rotklusjes doen”, vertelt een vrouwelijke werknemer.

Reactie Bas Smit

Smit blijkt echter niets van al deze perikelen af te weten. Hij is volgens de krant „enorm geschrokken van deze ernstige berichten”. Volgens hem is het terecht dat Zapp intern onderzoek doet naar de situatie. „Ik weet dat Zapp de ernst van deze beschuldigingen zeer hoog opneemt en passende maatregelen zal nemen”, reageerde Smit. Volgens het artikel van Het Parool wordt er gesproken van „bestuurlijke sancties” naar aanleiding van alle klachten.



