Anti-rookbeleid zet zich voort: straks geen pakje sigaretten bij supermarkt

Een pakje sigaretten in de supermarkt kopen? Dat is straks van de baan. Tenminste, vanaf 2024 kan dat niet meer. En in 2032 koop je alleen nog maar sigaretten in tabaksspeciaalzaken. Het kabinet zet stappen met het anti-rookbeleid.

Het kabinet wil dat het roken steeds minder aantrekkelijk wordt, oftewel een ontmoedigingsbeleid. Hoewel inmiddels sigarettenpakjes allemaal dezelfde uitstraling kennen en achter gesloten deuren in de winkel worden verkocht, gaan de stappen richting een rookvrije generatie verder. Wist je trouwens al wat er gebeurt met je lichaam als je stopt met roken?

Geen sigaretten meer in de supermarkt

De Telegraaf schrijft over de nieuwe de komende plannen van het kabinet. Want een pakje sigaretten halen bij de servicebalie van een supermarkt, is volgens de politiek leiders veel te makkelijk. Maar over ruim een jaar komt daar een eind aan. Dan kun je tabaksproducten alleen nog kopen in zogenoemde gemakszaken, zoals tankstations.

Maar daarvoor staat ook een stip aan de horizon. In 2032 kom je ook niet meer aan een pakje sigaretten bij een tankstation. Dan vinden rokers hun materiaal alleen nog in de tabaksspeciaalzaak.

Cijfers over roken Cijfers over de Nederlandse rokers, uit onderzoek van het Trimbos-instituut

– 20,6 procent van de bevolking van 18 jaar en ouder rookt

– Hoogopgeleiden roken minder dan lager opgeleiden

– 2,7 procent van bevolking rookt 20 of meer sigaretten per dag

– Mannen roken meer dan vrouwen

– Jongeren tussen de 18 en 29 jaar roken relatief het vaakst

– In de leeftijd 50 tot 64 jaar bevinden zich de meeste dagelijkse rokers

Onderzoek naar anti-rookbeleid

Het wordt dus minder makkelijk straks om ergens even sigaretten te kopen. Maar er komen meer maatregelen ter sprake binnen het kabinet. Zo wordt ook een rookverbod op plekken waar kinderen komen, overwogen en klinken er geluiden over prijsverhogingen. Ons Metro-panel van deskundigen boog zich onlangs al over de stelling ‘roken zou geheel verboden moeten worden’.

Maar voor de bovengenoemde maatregelen zou geen politiek draagvlak zijn. Wel vindt er onderzoek plaats naar de prijsverhogingen. Om te kijken of dit überhaupt bijdraagt aan het minder aantrekkelijk maken van roken. Dit onderzoek moet volgend jaar klaar zijn.

Andere landen

Overigens zijn er landen waar het anti-rookbeleid al verder is dan in Nederland. Zo mag je bij ons op, sommige, terrassen nog steeds roken. Maar in sommige staten van Australië en Amerika is het verboden om op het terras of op straat te roken. In Australië betaal je overigens een flinke duit voor een pakje sigaretten, zo’n 40 dollar, wat neerkomt op 25 euro. En in een land als Zweden wordt niet meer gerookt op terrassen, stations of bij de bushalte.