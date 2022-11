Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de meest gestreamde Nederlandse artiest op Spotify van 2022

Het is weer zover: Spotify Wrapped is beschikbaar voor mensen die gebruik maken van de betaalde versie van het muziekplatform. Daarin zijn jouw persoonlijke statistieken van jou luisteractiviteit te zien. Hoeveel uur je naar je favoriete muziekgenre hebt geluisterd bijvoorbeeld. Vandaag maakt Spotify bekend naar wie we het meest geluisterd hebben in Nederland dit jaar.

En dat is niemand minder dan Antoon. Metro sprak eerder dit jaar nog met hem over zijn succes als opkomer.

Antoon overstijgt buitenlandse namen

De Nederlandse zanger, die in 2022 nummer 1-hits scoorde met Hallo en Olivia, was populairder dan grote buitenlandse artiesten als Ed Sheeran en The Weeknd. Dat heeft de streamingdienst bekendgemaakt, zonder daarbij aantallen te noemen.

Na Antoon, Sheeran en The Weeknd waren Drake en David Guetta het populairst in Nederland. Wereldwijd voert Bad Bunny de lijst van meest gestreamde artiesten aan. Taylor Swift staat daarin op twee, gevolgd door Drake, The Weeknd en BTS. Voor Bad Bunny is het al het derde jaar op rij dat hij op de eerste plaats eindigt.

Volgens de Nederlandse Spotify-baas Wilbert Mutsaers is er afgelopen jaar „opvallend veel naar muziek van eigen bodem geluisterd”. „Van de twintig meest gestreamde artiesten in Nederland zijn er maar liefst elf uit Nederland afkomstig. En in de top 20 meest gestreamde songs tel ik zelfs twaalf nummers van Nederlandse artiesten.”

Vluchtstrook op Spotify

Het nummer Vluchtstrook, dat Kris Kross Amsterdam samen met Antoon en Sigourney K maakte, is dit jaar het meest gestreamde nummer in Nederland geworden. Harry Styles staat met As It Was op de tweede plaats en Dat Heb Jij Gedaan van MEAU completeert de top 3. Wereldwijd was Styles’ As It Was het populairst.

Qua podcasts stemden Nederlandse Spotify-gebruikers het meeste af op Geuze & Gorgels van Monica Geuze en Kaj Gorgels. BROERS van Sam en Rijk Hofman is op de tweede plaats geëindigd.