Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ouders vinden vermiste dochter na 51 jaar terug: ‘Ontvoerd en verkocht door oppas’

Het is een horrorscenario voor iedere ouder. Je kind wordt ontvoerd en is jarenlang verdwenen. Maar dan, na 51 jaar, is daar een ‘wonder’ en vinden ouders en kind elkaar weer terug. Het is geen scenario van een veelbelovende dramafilm, maar een waargebeurd verhaal.

Amerikaanse media zijn in de ban van dit familiedrama met een goede afloop, nadat beelden op social media rondgingen van twee ouders die hun biologische dochter terugvonden. 51 jaar was zij vermist.

Ouders vinden dochter na 51 jaar terug

Het gaat om de Amerikaanse Melissa Highsmith (53) en haar ouders Atla Apantencl en Jeffrie Highsmith. Melissa werd op tweejarige leeftijd ontvoerd door haar oppas en raakte jarenlang vermist. Haar ouders, broer en zussen zochten haar al die tijd. Melissa zelf wist niks van haar achtergrond en dacht al die tijd dat ze Melanie Walden heette.

Maar wat gebeurde er destijds met de tweejarige Melissa? In 1971 ontvoerde de oppas het meisje en verkocht haar door aan een nieuwe opvoeder, die achteraf al die tijd heeft geweten dat zij een ontvoerd kindje was. Melissa liep uiteindelijk weg op 15-jarige leeftijd en werd zelf al jong moeder.

Melissa bleek ontvoerd en verkocht als kind

De dochter en haar ouders vonden elkaar terug door een DNA-match. Die niet door de politie, maar door een DNA-website tot stand kwam. Melissa haar biologische vader had namelijk al in de jaren 90 zijn DNA geregistreerd op de website 23AndMe. En daar bleek kort geleden een 100 procent-match te zijn met drie onbekenden, Melissa en haar kinderen, in het plaatsje Fort Worth. Daarna benaderde vader Jeffrie Highsmith Melissa via Facebook en ging zij navraag doen bij haar opvoeder, die het verhaal bevestigde. En na een DNA-test is het overduidelijk dat Melanie de vermiste Melissa is.

Vader Jeffrie Highsmith vertelde over het moment dat zijn gezin ontdekte dat Melissa nog in leven is. „Ze zeiden: ‘Pap, ze leeft’. En ik begon te huilen. Na 51 jaar, het is zo emotioneel.”

Emotionele hereniging

Afgelopen weekend was daar het emotionele weerzien tussen het gebroken gezin. „Ik dacht dat ik haar nooit meer zou zien”, sprak moeder Atla Apantencl tegen CBS. En hoewel Melissa overweldigd was door de hereniging, omschrijft zij het als „het geweldigste gevoel van de wereld”.

Ondanks de vreugde rondom de hereniging, zijn de ouders zijn boos over aanpak van de politie destijds in de vermissingszaak rondom hun dochter. De lokale politie van Fort Worth verzamelde namelijk een paar jaar terug al DNA van de ouders. Melissa bleek uiteindelijk daar vlakbij te wonen. Met de verzamelde DNA-informatie werd door de lokale politie niks gedaan.