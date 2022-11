Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jessie Jazz Vuijk en Kaj Gorgels verliezen kindje door miskraam: ‘Ik voel het zieltje nog steeds dichtbij’

Wie Instagram gisteren opende, zag misschien wel de post van Jessie Jazz Vuijk. Op de foto stond een kaart met daarop geschreven: Stilstand. In de caption legt het model uit dat ze haar eerste kindje, dat ze samen met presentator Kaj Gorgels verwachtte, is verloren aan een miskraam. Het koppel had niet bekendgemaakt een kind te verwachten.

Ze schrijft een uitgebreid stuk over haar gedachtes over de situatie. Haar volgers rouwen met haar mee.

‘Dit is geen mislukking’

„Ik heb van de week een miskraam gehad”, begint Vuijk de post. „Onze bubbel vol met liefde klapte in 1 seconde in elkaar toen ik het bloed in mijn onderbroek zag. Mijn lichaam dat in een mom van tijd alles eruit werkte. Het was heftig en verdrietig. Ik moest overgeven, poepen en bloeden tegelijk, maar na een intens uur kwam er… rust, vertrouwen, liefde.”

„Ik trok een kaartje en het omschreef alles wat ik al voelde. Dit is geen mislukking. Dit is een onderdeel van het hele proces. Ik voel het zieltje nog steeds dichtbij. Alsof dit moest gebeuren om alvast ruimte te maken. En ik kan niet anders zeggen, het heeft veel in beweging gezet.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jessie Jazz Vuijk sluit haar post af met positieve gedachte

Ten slotte bedankt ze haar partner Kaj Gorgels: „Er is geen man op aarde man wie ik dit liever aanga. Geen man die ik liever als de vader van mijn kind zie. Ik ben nog verliefder op je geworden dan dat ik al was. Ons kindje komt er, dat weet ik 100 procent zeker.”

„Zwangerschap is vanaf moment één een volledige overgave. Het heeft mij nu al veranderd. Met tranen in mijn ogen en een hart vol liefde en vertrouwen, voel ik je dichtbij. Jij kiest het perfecte moment om in te dalen en tot die tijd genieten we al van je. Want stiekem was je er al die tijd al”, sluit ze af.

Vuijk krijgt van haar volgers veel steun. Zo zegt Monica Geuze bijvoorbeeld „hou van jullie” en zijn er veel hartjes onder de post te vinden, geplaatst door onder anderen Nicolette van Dam, Bibi Reijman en Donny Roelvink.