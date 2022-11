Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Lindsay: ‘Ik leef zuinig, ook door mijn studieschuld van 28.000 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 22-jarige Lindsay, die een fijn bedrag heeft gespaard, maar ook een studieschuld heeft en daarom zuinig leeft.

Beroep: studente Engels

Netto inkomen: 400 euro netto, plus een lening van 500 euro

Woont: op kamers in een studentenhuis

De Spaarrekening van Lindsay

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Om precies te zijn: er staat 14.763 euro op.”

Ha, dat is een vrij specifiek bedrag.

„Vroeger kreeg ik 30 euro zakgeld van mijn ouders, maar toen we Netflix kregen, haalden ze er 3 euro vanaf. Ik maakte die 27 euro eigenlijk nooit op en miste het ook niet echt, dus toen ik op kamers ging dacht ik: dan kan ik dat bedrag nu net zo goed naar mijn eigen spaarrekening overmaken. Het is dus een beetje symbolisch – maar het verklaart dat gekke saldo op mijn spaarrekening.”

Heb je die 14.763 euro gespaard met 27 euro zakgeld per maand?

„Ha, nee, natuurlijk niet. Ik heb altijd bijbaantjes gehad, liep op mijn twaalfde al een krantenwijk en stond later ook nog op de markt en in een winkel. Mijn loon ging praktisch in z’n geheel naar mijn spaarrekening.”

Hoeveel spaar je nu per maand?

„Het gaat eigenlijk met vlagen. Zo had ik tijdens mijn tussenjaar gedurende vier maanden een baantje en verdiende ik 1.800 euro per maand – het grootste deel daarvan ging naar mijn spaarrekening. Geld voor mijn verjaardag gaat ook linea recta naar de spaar. En soms krijg ik wat toegestopt van mijn oma – toen ze jarig was, gaf ze al haar kleinkinderen bijvoorbeeld 500 euro. De afgelopen maanden ging sparen moeizamer, omdat ik geen bijbaantje had en voornamelijk studiefinanciering leende. Nu werk ik één avond per week in een bar, dus ik hoop weer wat meer opzij te kunnen zetten.”

Kun je goed met geld omgaan?

„Ik vind van wel. Mijn ouders vinden dat ook, trouwens – die noemden me vroeger gekscherend ‘de spaarbank’. Ha, als zij een tientje wilde wisselen, had ik altijd wel muntjes in de aanbieding. Ik was gefixeerd op sparen.”

Waarom?

„Geen idee, het gaf een kick om geld te hebben. Dan stond ik op de markt met al die briefjes in mijn hand en voelde ik me net Dagobert Duck. Ik ben ook best trots op mezelf, dat ik nu al zoveel heb gespaard ondanks mijn lage inkomen. Maar ik ga dan ook niet veel uit – de wekelijkse borrel op mijn sportvereniging niet meegerekend, koop nooit kleren en ben totaal niet materialistisch. Sommige vrouwen schaffen wekelijks een nieuw paar schoenen aan, ik doe er gerust drie jaar mee – en ze hoeven niet bij mijn outfit te matchen. Buiten de deur eten doe ik ook weinig – ik ga niet ergens lunchen als ik nog brood thuis heb liggen. Waarschijnlijk kom ik wat gierig over, en misschien ben ik dat ook wel. Maar dat komt ook omdat ik me best zorgen maak over mijn studieschuld. Met 500 euro per maand loopt hij aardig op, zo’n 28.000 euro nu.”

Lig je daar wakker van?

„Ja, vooral omdat de rente stijgt én het leenbedrag een rol speelt als je later een hypotheek wil afsluiten. Wij zijn de eerste generatie studenten die hiermee te maken heeft, dus ik moet nog maar zien hoe dat uitpakt.”

Is er iets waar je meer geld aangeeft dan je zou willen?

„Het klinkt een beetje als borstklopperij, maar eigenlijk niet – ik heb mijn financiële zaken best goed op orde. Het enige waar ik vorig jaar veel geld aan uitgaf, was reizen met het openbaar vervoer. Ik heb een lange afstandsrelatie en ga ieder weekend naar mijn vriend toe, maar door mijn tussenjaar had ik geen ov-kaart en moest ik de volle pond betalen. Of nou ja, met veertig procent korting dan, maar de prijs was nog steeds torenhoog: 31 euro voor een retourtje. En dat dus vier keer per maand – het vloog mijn portemonnee uit. Ha, gelukkig studeer ik inmiddels weer en kunnen we elkaar weer gratis zien.”

Wat zou je willen veranderen aan je financiële situatie?

„Nu ik geld verdien met mijn bijbaantje, wil ik mijn lening gaan bijstellen naar 100 euro per maand, zodat mijn studieschuld minder snel oploopt. Daarnaast zou ik nog een groter bedrag per maand willen sparen. Dus naast die 27 euro nog eens 50 euro, bijvoorbeeld. Dan spaar ik 75 euro per maand en loont het nog een soort van – want dit schiet natuurlijk voor geen meter op.”

Wat is je beste financiële tip?

„Ik ben vrij nuchter: heb je iets niet nodig, dan moet je het gewoon niet kopen.”

