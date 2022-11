Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Chateau Meiland-kijkers verbaasd over outfit Martien op huwelijk Maxime

De voorlopig laatste aflevering van Chateau Meiland stelde niet teleur: eindelijk konden kijkers zien hoe Maxime Meiland en Leroy Molkenboer, die in de zomer al trouwden, elkaar het ja-woord gaven. Maar hoewel de bruid normaal gesproken de show hoort te stelen op haar eigen bruiloft, raken kijkers na deze aflevering niet uitgepraat over de outfit van haar vader, Martien Meiland.

De één vindt het gedurfd, de ander vindt het overdreven…

Roze, groen, blauw en geel

Martien draagt tijdens het huwelijk een opvallend pak met roze-, groen-, blauw- én geeltinten. Eigenlijk had hij ook een parasolletje gewild, zodat hij die boven zijn hoofd kon houden zoals vrouwen in de achttiende eeuw deden. Maar daar heeft hij toch maar van afgezien. Alleen het pak was namelijk al heet genoeg. „Ik ben helemaal nat!” verzucht hij. „Waarvan?” reageert Erica Meiland verbaast. „Ja van het zweet. Het is vreselijk!”

Toch houdt Martien het pak netjes aan. „Iedereen is opgedoft. Dat doet iedereen dan toch met een bruiloft”, merkt Erica op. Opgedoft is iedereen zeker, al springt Martien er wel uit met zijn kleurrijke outfit.

Martien is het gespreksonderwerp van de laatste Chateau Meiland

Chateau Meiland-kijkers raken niet uitgepraat over de kledingkeuze van Martien. Sommige kijkers zijn er dol op, maar bij de meesten valt het niet helemaal in de smaak. „Een subtiele look, wel…” tweet één kijker. „Martien wil de bruid laten shinen. Zelf gaat hij onopvallend gekleed”, grapt een ander.



Martien wil de bruid laten shinen.😁 zelf gaat hij onopvallend gekleed. #chateaumeiland — Jaap Bruun🚜🌈🧑‍🤝‍🧑 (@JaapBruun) November 28, 2022



Martien heeft zich laten inspireren door Splinter Chabot #chateaumeiland — Tomesh Beumken (@TomeshBeumken) November 28, 2022



Die outfit van Martien! ❤️ #chateaumeiland — René rijdt z'n routes. 🚍 (@rereneetje) November 28, 2022

Drie verschillende bruidsjurken

Maar Martien is niet de enige met een opvallende kledingkeuze: Maxime heeft niet één, niet twee, maar drie verschillende bruidsjurken aan tijdens haar sprookjeshuwelijk. De prachtige jurken verbergen echter niet haar zenuwen: „Die heb ik sowieso al heel snel”, lacht ze. Ook Martien is zenuwachtig. De zenuwen zijn zelfs zo erg dat hij het niet aan kan om zijn dochter nog vlak van te voren te zien. „Dan gaat hij natuurlijk weer huilen.”

Maar uiteindelijk verloopt het allemaal voorspoedig. Maxime en Leroy lopen elkaar tegemoet en het is overduidelijk dat de twee dol op elkaar zijn. „Wat ben je mooi”, zeggen ze tegen elkaar, waarna de emotionele ceremonie begint en de twee officieel in het huwelijksbootje stappen.