Rosita (24) is piloot: ‘Van huis uit meegekregen, Afrika voelt als een tweede thuis’

Sommige twintigers gaan ieder weekend naar de kroeg, anderen zijn het liefst aan de studie – en dan heb je ook nog Rosita, bijnaam Bambi. Zij begon op haar vijftiende met zweefvliegen en doet sinds haar achttiende aan motorvliegen. „Ik heb het vanuit huis meegekregen. Mijn vader vliegt ook en nam ons overal mee naar toe”, vertelt de piloot ons.

Metro sprak haar over haar YouTube-kanaal, haar kindertijd op het vliegveld en over vliegschaamte.

YouTube-kanaal met miljoenen views

„Ik ben met YouTube begonnen toen het coronavirus kwam aanwaaien”, vertelt Rosita aan de telefoon over de video’s die ze maakt over haar avontuurlijke leven. We spreken haar vanuit Zuid-Afrika. „Ik zat destijds op Sint-Maarten en besloot vast te leggen wat er toen allemaal gebeurde. Het was het idee van mijn vriend. Hij was ervan overtuigd dat mensen dat interessant vinden.”

Rosita was niet direct enthousiast. „Ik dacht dat het super awkward zou zijn. Maar toen heb ik het toch gedaan. De eerste maand had mijn video vijfhonderd views, dat waren vooral vrienden en familie. Maar toen ik een paar maanden weer ging kijken had de video plots 200.000 views.”

Bekijk hier haar eerste video:

Piloot Rosita volgde opleiding in Zuid-Afrika

Afrika is voor Rosita haar „tweede thuis”. „Ik ben daar opgegroeid. In Tanzania tot mijn twaalfde, om precies te zijn. Ook kom ik er al zes jaar samen met mijn vriend Maurits om te overwinteren.” Afgelopen maand deed het stel iets bijzonders: ze vlogen van Nederland naar Zuid-Afrika, in een vierpersoons-vliegtuig. Haar vriend Maurits heeft namelijk ook een vliegopleiding gevolgd. Rosita vertelt: „Ondertussen zijn we op allerlei mooie bestemmingen gestopt. We hadden ook wel een groot voordeel dat ik overal wel iemand ken, zodat we konden blijven plakken. Dat komt doordat ik mijn vliegopleiding in Afrika heb gevolgd.”

Toen Rosita 4 was, begon haar vader met de vliegopleiding. Ook hij deed dat in Zuid-Afrika, vertelt ze. „Wij gingen als gezin vaak op leuke avonturen. Vliegtripjes door Tanzania, op safari, dat soort dingen. Ik had een waanzinnige jeugd.” Rosita was daarom ook vaak op het vliegveld te vinden en was toen al geïnteresseerd in het vliegen. „Destijds nog niet in de techniek, dat kwam later pas”, zegt de piloot. Juist het gevoel van vrijheid inspireerde haar. Toen ze 14 was, wist ze dat ze „echt wat in de luchtvaart wilde doen”. Wel was het duidelijk dat haar droom niet richting de commerciële luchtvaart ging: „Het is een heel andere wereld. Het is totaal anders. Ik vind de mogelijkheid van reizen juist zo mooi. En bovendien kan je met kleine vliegtuigen veel meer doen voor organisaties die de wereld een beetje beter maken.”

Uiteindelijk is Rosita’s doel niet om voor een vliegmaatschappij zoals KLM te vliegen. Juist een humanitaire organisatie ligt haar nauw aan het hart. „Denk aan Artsen zonder Grenzen of de Verenigde Naties”, verduidelijkt ze. „Daarom ben ik destijds gestart met de opleiding. Vliegen voor een goed doel is altijd mijn droom geweest.”

En hoe zit het met vliegschaamte?

Maar dan is er nog de vliegschaamte, wat een grotere rol inneemt in de samenleving. Om piloot voor een humanitaire organisatie te worden, moet je veel vlieguren maken. Hoe kijkt Rosita naar de vervuilende kant van haar werk? „Ik ben mij ervan bewust dat vliegen niet goed is voor het klimaat”, zegt ze. „Daarom doe ik mijn best om iets terug te doen voor onze wereld. Wij willen de volgers van ons YouTube-kanaal die er niet echt over nadenken, bewust maken van de impact op het milieu. We laten daarom ook zien hoe je vliegtuigen voor goede initiatieven in kunt zetten. Op deze reis hebben we bijvoorbeeld samengewerkt met een organisatie in Kenia (Save The Elephants), waar we verschillende patrouille- en onderzoeksvluchten hebben gemaakt.”

„Maar”, relativeert ze ook, „iedereen moet doen waar hij of zij van houdt. En voor mij is dat vliegen.” Dat doet ze overigens in een modern vliegtuigje dat in vergelijking met andere vliegtuigen „zuiniger” is. „Het is namelijk van het merk Sling. Ik heb daar veel onderzoek naar gedaan en in vergelijking met voertuigen die ongeveer even groot zijn verbruikt deze minder olie en de helft minder brandstof die bovendien ook nog eens schoner is.”

